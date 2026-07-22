Mỹ triển khai phần đầu trong gói viện trợ 100 triệu USD cho Cuba

Ngày 21/7, Mỹ thông báo triển khai khoản viện trợ đầu tiên trong gói hỗ trợ trị giá 100 triệu USD dành cho Cuba, trong bối cảnh quốc đảo Caribe này đang đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 21/7, một máy bay đã cất cánh từ thành phố Miami, bang Florida, mang theo các kiện hàng gồm thực phẩm đóng gói sẵn và bộ dụng cụ vệ sinh, hỗ trợ khoảng 700 gia đình Cuba.

Gói viện trợ mới được triển khai là một phần trong khoản hỗ trợ trị giá 100 triệu USD, do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đề xuất hồi tháng 5, trong bối cảnh Washington tiếp tục duy trì các biện pháp gây sức ép đối với Cuba. Mỹ cho biết khoản hỗ trợ này nhằm giúp người dân Cuba ứng phó với những khó khăn hiện nay.

Trước đó, Mỹ cũng từng phối hợp với các tổ chức trung gian để chuyển 9 triệu USD viện trợ cho Cuba, sau khi một số khu vực của quốc đảo Caribe chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Melissa. Khoản hỗ trợ này được triển khai riêng, không thuộc gói 100 triệu USD trên./.

EU và Nga tuyên bố tiếp tục viện trợ khẩn cấp cho Cuba EU tăng viện trợ 2 triệu euro giúp Cuba đối phó khủng hoảng năng lượng, Nga cũng cam kết hỗ trợ chiến lược trong bối cảnh khó khăn hiện tại.