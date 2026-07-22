Trung Quốc xây nhà máy không carbon, thúc đẩy sản xuất xanh

Trung Quốc đã khởi xướng chương trình xây dựng các nhà máy không phát thải carbon cấp quốc gia, đánh dấu bước đi cụ thể trong nỗ lực thúc đẩy sản xuất xanh để hỗ trợ các mục tiêu đạt đỉnh phát thải carbon và trung hòa carbon.



Theo một thông báo mới đây của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, chương trình sẽ hỗ trợ phát triển các nhà máy không phát thải carbon cấp quốc gia, bao gồm cả các cơ sở điện toán, nhằm từng bước đưa lượng khí thải CO2 trong phạm vi nhà máy xuống mức gần bằng 0 thông qua đổi mới công nghệ, điều chỉnh cơ cấu sản xuất và tối ưu hóa công tác quản lý.



Các doanh nghiệp sản xuất và các cơ sở điện toán có nền tảng phát triển carbon thấp, mục tiêu và lộ trình rõ ràng, và cam kết đạt được các mục tiêu xây dựng trong một khung thời gian nhất định, sẽ được lựa chọn tham gia chương trình.



Để định hướng quá trình chuyển đổi xanh, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã xây dựng hệ thống đánh giá thí điểm, trong đó đưa ra các yêu cầu cốt lõi và các chỉ số hướng dẫn nhằm khuyến khích các đơn vị tham gia nâng cấp hoạt động một cách có hệ thống thông qua đổi mới công nghệ, khử carbon trong quy trình, ứng dụng công nghệ số trong quản lý carbon, bù trừ carbon và công khai thông tin minh bạch.



Thay vì cấp chứng nhận một lần, sáng kiến này nhấn mạnh vào nỗ lực giảm carbon liên tục và hiệu quả thực tế. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết sẽ tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên và tổ chức đánh giá nghiệm thu để công nhận các cơ sở đáp ứng đầy đủ yêu cầu là nhà máy không carbon cấp quốc gia.



Trung Quốc đã đặt mục tiêu đạt đỉnh phát thải khí CO2 trước năm 2030 và đạt trung hòa carbon trước năm 2060./.

Trung Quốc thúc đẩy chuyển đổi xanh trong kế hoạch carbon mới Trung Quốc yêu cầu tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm và các khâu then chốt; đẩy nhanh điều chỉnh, tối ưu hóa cơ cấu năng lượng; thúc đẩy phát triển xanh, phát thải thấp trong các ngành công nghiệp

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