Trung Quốc phản ứng về án phạt của EU đối với sàn thương mại điện tử AliExpress

Theo Tân hoa xã, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 22/7 bày tỏ phản đối và lo ngại sâu sắc về quyết định của Ủy ban châu Âu phạt sàn thương mại điện tử AliExpress 550 triệu euro (khoảng 627 triệu USD) theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của Liên minh châu Âu (EU).



Trong một tuyên bố, một người phát ngôn của bộ trên nêu rõ chính quyền Bắc Kinh kiên quyết phản đối các động thái của EU nhằm dựng lên các rào cản kỹ thuật số, cũng như áp dụng các biện pháp để hạn chế hoạt động bình thường của các công ty thương mại điện tử Trung Quốc tại châu Âu.

Phía Trung Quốc kêu gọi EU chấm dứt các quy định pháp lý thiếu rõ ràng, đồng thời “đối xử công bằng và bình đẳng” với các công ty Trung Quốc. Người phát ngôn nói thêm rằng Bắc Kinh sẽ ủng hộ các công ty Trung Quốc bảo vệ quyền lợi của mình thông qua các biện pháp pháp lý và sẽ thực hiện các bước đi cụ thể để bảo vệ lợi ích của họ.



AliExpress là nền tảng thương mại điện tử lớn nhất của Trung Quốc tại EU với 193 triệu người dùng. Theo một quan chức cấp cao châu Âu, EU cũng là thị trường lớn nhất của AliExpress.



Ngày 20/7 vừa qua, EU thông báo đã phạt AliExpress của Trung Quốc 550 triệu euro sau khi nền tảng bán lẻ trực tuyến này lưu hành các sản phẩm bất hợp pháp, bao gồm đồ chơi và mỹ phẩm không an toàn.

Theo EU, AliExpress không hoàn thành trách nhiệm trong việc ngăn chặn bán hàng giả. Khi nền tảng này phát hiện có hàng hóa trái phép, nhiều mặt hàng vẫn còn được rao bán trong vài tuần.

Trong cuộc điều tra nhằm vào AliExpress được khởi động vào tháng 3/2024, EU đã phát hiện một số sản phẩm được bán trên nền tảng không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và môi trường nghiêm ngặt của khối.



Đây là mức phạt lớn nhất từng được áp dụng theo DSA của EU, một phần trong kho vũ khí pháp lý của khối để kiểm soát các công ty công nghệ lớn vốn có hiệu lực từ năm 2022.

DSA quy định các nền tảng kỹ thuật số phổ biến nhất thế giới, bao gồm các mạng xã hội và các nhà bán lẻ trực tuyến, phải đánh giá những rủi ro mà họ có thể gây ra và đưa ra các biện pháp xử lý các mối đe dọa đó.

Trước đó, EU từng xử phạt nền tảng mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk 120 triệu euro hồi tháng 12 năm ngoái và phạt “gã khổng lồ” thương mại điện tử Temu (Trung Quốc) 200 triệu euro hồi tháng 5 vừa qua./.

EU phạt sàn thương mại điện tử AliExpress vì lưu hành sản phẩm trái phép Ngày 20/7, EU đã phạt sàn thương mại điện tử AliExpress của Trung Quốc 630 triệu USD sau khi nền tảng bán lẻ trực tuyến này được cho là lưu hành các sản phẩm không an toàn.

​