Sứ mệnh mới của SpaceX nhằm kéo dài tuổi thọ của các vệ tinh

Ngày 21/7, SpaceX đã phóng một tàu vũ trụ cứu hộ được trang bị 2 cánh tay robot lên quỹ đạo trong một sứ mệnh cứu hộ thương mại nhằm kéo dài thời gian hoạt động cho các vệ tinh đang dần cạn nhiên liệu ở độ cao hàng chục nghìn km ngoài không gian.



Theo đó, phương tiện robot thực hiện sứ mệnh (MRV) của Northrop Grumman cùng các mô-đun đẩy sẽ mất khoảng một năm để tiếp cận quỹ đạo địa tĩnh ở độ cao khoảng 36.000 km so với Trái Đất.

Hàng trăm vệ tinh hiện đang hoạt động trên quỹ đạo này, nơi tốc độ chuyển động của vệ tinh đồng bộ với tốc độ tự quay của Trái Đất, cho phép chúng duy trì vị trí tương đối cố định để cung cấp vùng phủ sóng liên tục.

Dự kiến vào giữa năm 2027, sau khi đến vị trí hoạt động, tàu vũ trụ cứu hộ với kích thước tương đương một xe tải nhỏ sẽ sử dụng hai cánh tay robot dài khoảng 3 m để gắn một mô-đun đẩy cho một vệ tinh viễn thông cũ, sau đó tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tương tự đối với hai vệ tinh khác.



Trong chuyến bay đầu tiên, MRV mang theo ba mô-đun đẩy sử dụng động cơ điện. Các mô-đun này tách khỏi tàu vũ trụ cứu hộ sau khi phóng và tự sử dụng động cơ đẩy chạy bằng khí xenon để di chuyển đến quỹ đạo định trước.

Khi vào vị trí, chúng sẽ chờ robot lần lượt tiếp cận, thu giữ và lắp đặt vào các vệ tinh được chỉ định. Mỗi mô-đun đẩy có kích thước tương đương một máy giặt, cung cấp lực đẩy cần thiết để các vệ tinh có nguy cơ cạn nhiên liệu có thể tiếp tục hoạt động thêm nhiều năm thay vì phải ngừng khai thác.

Nếu thành công, công nghệ này sẽ giúp các nhà khai thác vệ tinh SES của Luxembourg và Optus của Australia tiết kiệm hàng triệu USD chi phí thay thế vệ tinh.



Đây là bước tiến mới nhất của Northrop Grumman trong lĩnh vực bảo dưỡng vệ tinh trên quỹ đạo. Với thế hệ robot mới, Northrop Grumman hướng tới khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn như sửa chữa, di chuyển các vệ tinh đang hoạt động, thu giữ và đưa các vệ tinh đã ngừng hoạt động ra khỏi những quỹ đạo có mật độ khai thác cao.

Công ty hiện hợp tác với Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân Mỹ và Cơ quan Các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến Mỹ để phát triển công nghệ này.

Trong khi đó, Katalyst Space Technologies vẫn đang tiếp tục thử nghiệm tàu hỗ trợ vệ tinh Link trên quỹ đạo trước khi triển khai nhiệm vụ nâng quỹ đạo cho Kính thiên văn Swift. Hiện các bản vá phần mềm đã được tải lên nhằm khắc phục các sự cố ban đầu về liên lạc và định hướng của tàu.



Được phóng từ năm 2004, Kính thiên văn Swift của NASA đang giảm độ cao nhanh hơn bình thường do chịu tác động của các cơn bão Mặt Trời. Nếu tàu Link thực hiện thành công nhiệm vụ nâng quỹ đạo trong vài tuần tới, đài quan sát tia gamma trị giá gần 400 triệu USD này có thể tiếp tục hoạt động thêm nhiều năm để nghiên cứu những vụ nổ năng lượng lớn nhất trong vũ trụ.

NASA hiện chi 30 triệu USD cho Katalyst Space Technologies để đưa Kính thiên văn Swift trở lại độ cao ban đầu khoảng 600 km. Trước đó, Northrop Grumman đã hỗ trợ đưa tàu Link lên quỹ đạo bằng tên lửa Pegasus./.

Chờ đợi báo cáo tài chính đầu tiên của SpaceX với tư cách công ty đại chúng Đợt công bố báo cáo tài chính sắp tới là thời điểm hết hạn hạn chế giao dịch đợt một đối với cổ đông nội bộ, cho phép các cổ đông này bán ra lượng cổ phiếu bị phong tỏa kể từ IPO.

​