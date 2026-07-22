Chính quyền chuyển tiếp của Syria đẩy mạnh quá trình tái thiết đất nước

Chính quyền chuyển tiếp của Syria ngày 21/7 công bố kế hoạch triển khai sáng kiến "Syria không còn các trại tị nạn," đặt mục tiêu chấm dứt tình trạng người dân phải sinh sống trong các trại tạm cư vào năm 2027 thông qua khôi phục hạ tầng, hỗ trợ người dân tự nguyện hồi hương và tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông báo của Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp và Thảm họa Syria cho biết nước này đặt mục tiêu từng bước chấm dứt việc sử dụng lều tạm trong năm 2026 và đến năm 2027 sẽ triển khai các giải pháp bền vững đối với toàn bộ các trại dành cho người phải di dời trong nước. Chương trình do một ủy ban quốc gia được thành lập theo Sắc lệnh số 59/2026 điều phối.

Syria cho biết đã mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế, trong đó Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt tài trợ cho hai dự án mới.

Damascus cũng đang xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về người di dời, đồng thời phối hợp với Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) và các đối tác khác nhằm thúc đẩy quá trình tái hòa nhập cộng đồng.

Các quan chức Syria cho rằng việc dọn dẹp đống đổ nát, rà phá bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh là điều kiện tiên quyết để người dân có thể trở về an toàn.

Theo đánh giá tại tỉnh Idlib, hiện có 736 trại tạm cư với khoảng 91.000 hộ gia đình. Đến nay đã có 1.081 hộ trở về nơi ở cũ và thêm 1.150 hộ đăng ký hồi hương, với sự hỗ trợ về vận chuyển và hậu cần từ chính phủ.

Kể từ khi bùng phát vào năm 2011, xung đột tại Syria đã khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Chính phủ nước này kỳ vọng sáng kiến mới sẽ góp phần thúc đẩy quá trình tái thiết và từng bước giải quyết một trong những hậu quả nhân đạo nghiêm trọng nhất của cuộc nội chiến./.

Mỹ khởi động quy trình đưa Syria khỏi danh sách quốc gia tài trợ khủng bố Ngày 8/7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chính thức khởi động quy trình đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.