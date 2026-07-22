Israel tưởng niệm ngày Tisha B’Av - ngày lễ đau buồn nhất trong lịch Do Thái

Từ chiều tối 22/7, người Do Thái tại Israel và nhiều cộng đồng Do Thái trên thế giới bắt đầu lễ Tisha B'Av, ngày ăn chay và tưởng niệm được xem là trang nghiêm và đau buồn nhất trong lịch Do Thái.

Hàng chục nghìn tín đồ dự kiến tập trung tại Bức tường Than Khóc ở Jerusalem để cầu nguyện, đọc Sách Ai ca (Lamentations) và tưởng nhớ những biến cố lịch sử đã định hình số phận của dân tộc Do Thái.

Theo truyền thống Do Thái, Tisha B'Av, tức ngày mùng 9 tháng Av theo lịch Do Thái, gắn liền với sự kiện Đền thờ thứ nhất do Vua Solomon xây dựng bị Đế chế Babylon phá hủy vào năm 586 trước Công nguyên và Đền thờ thứ hai bị quân La Mã phá hủy vào năm 70 sau Công nguyên.

Hai biến cố này mở đầu cho các giai đoạn lưu đày kéo dài của người Do Thái và trở thành biểu tượng của những mất mát lớn nhất trong lịch sử dân tộc.

Ngoài việc tưởng niệm sự sụp đổ của hai Đền thờ, Tisha B'Av còn được người Do Thái dành để tưởng nhớ nhiều thảm kịch khác trong lịch sử, trong đó có các cuộc đàn áp, trục xuất và ngược đãi diễn ra qua nhiều thế kỷ. Vì vậy, ngày lễ này không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn là dịp để cộng đồng Do Thái nhìn lại những giai đoạn khó khăn và khẳng định tinh thần đoàn kết, ý chí vượt qua nghịch cảnh.

Phát biểu nhân ngày lễ Tisha B'Av năm nay, Tổng thống Israel Isaac Herzog nhấn mạnh nước này cần ghi nhớ bài học của lịch sử rằng sự thù hận vô cớ đã hủy hoại mái nhà chung của dân tộc.

Ông kêu gọi không được phép lặp lại những sai lầm của quá khứ vì "Chúng ta mang trên vai trách nhiệm lịch sử đối với các thế hệ đi trước cũng như các thế hệ mai sau."

Trong ngày lễ này, người Do Thái trưởng thành thực hiện nghi thức nhịn ăn kéo dài khoảng 25 giờ, từ lúc Mặt Trời lặn đến khi trời tối ngày hôm sau.

Ngoài ra, họ cũng kiêng tắm rửa, sử dụng nước hoa, đi giày da và hạn chế các hoạt động mang tính giải trí. Tại các giáo đường, tín đồ tập trung đọc Sách Ai ca, cầu nguyện và tham gia các nghi lễ tưởng niệm trong không khí trang nghiêm.

Tâm điểm của các hoạt động là khu vực Bức tường Than Khóc ở Thành cổ Jerusalem - địa điểm linh thiêng nhất mà người Do Thái có thể đến cầu nguyện.

Từ chiều 22/7, dòng người từ khắp Israel đã đổ về đây để tham dự các nghi lễ kéo dài suốt đêm. Nhiều người ngồi trên ghế thấp hoặc trực tiếp trên nền đất trong lúc đọc kinh như một biểu tượng của sự tiếc thương trước những mất mát trong lịch sử.

Do lượng người hành hương tăng mạnh, cảnh sát Israel đã triển khai bổ sung lực lượng tại khu vực Thành cổ Jerusalem, Bức tường Than Khóc và các tuyến đường dẫn vào khu vực này nhằm bảo đảm an ninh và điều tiết giao thông. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ cũng được tăng cường tại các địa điểm tôn giáo quan trọng khác trong thành phố.

Lễ Tisha B'Av năm nay diễn ra trong bối cảnh Israel vẫn đối mặt với nhiều thách thức an ninh sau nhiều tháng xung đột và căng thẳng trong khu vực. Điều này khiến các biện pháp bảo đảm an toàn trong thời gian diễn ra nghi lễ trên được thực hiện nghiêm ngặt hơn so với thông lệ./.

Người Do Thái trên khắp thế giới đón Tết Năm mới Rosh Hashanah Từ hoàng hôn ngày 22/9 đến đêm 24/9, cộng đồng người Do Thái trên khắp thế giới sẽ bước vào dịp lễ Rosh Hashanah hay còn gọi là Tết Năm mới, đánh dấu sự khởi đầu của năm 5786 theo lịch Do Thái.