Người Do Thái trên khắp thế giới đón Tết Năm mới Rosh Hashanah

Từ hoàng hôn ngày 22/9 đến đêm 24/9, cộng đồng người Do Thái trên khắp thế giới sẽ bước vào dịp lễ Rosh Hashanah hay còn gọi là Tết Năm mới, đánh dấu sự khởi đầu của năm 5786 theo lịch Do Thái.

Trong không khí linh thiêng của Rosh Hashanah, người Do Thái thường chúc nhau: "Shanah Tovah" - chúc một năm mới tốt lành, ngọt ngào và tràn đầy hy vọng./.

(TTXVN/Vietnam+)
