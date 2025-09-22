Người Do Thái trên khắp thế giới đón Năm mới Rosh Hashanah 5786

Từ hoàng hôn ngày 22/9 đến đêm 24/9, cộng đồng người Do Thái trên khắp thế giới, trong đó có Israel sẽ bước vào dịp lễ Rosh Hashanah - Năm mới theo lịch Do Thái, đánh dấu sự khởi đầu của năm 5786.

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, Rosh Hashanah, còn được gọi là "sinh nhật của thế giới", là ngày kỷ niệm sự kiện Thượng Đế tạo ra Adam và Eva - hai con người đầu tiên - và cũng là dịp để con người chiêm nghiệm lại hành trình sống của mình trong năm qua.

Đây là thời khắc thiêng liêng, vừa mang tinh thần lễ hội, vừa là lúc của sự suy ngẫm và sám hối.

Nghi thức trung tâm trong Rosh Hashanah là việc thổi shofar - tù và làm từ sừng cừu đực - vào mỗi buổi sáng (trừ ngày Sabbath), như một hồi chuông thức tỉnh tâm linh, mời gọi con người hướng về sự thay đổi và làm mới bản thân.

Trong mỗi gia đình tại Israel, Rosh Hashanah được đón chào bằng bữa ăn lễ hội với các món ăn mang biểu tượng của sự ngọt ngào và viên mãn như bánh mỳ challah tròn (có nho khô), táo chấm mật ong và các món ăn truyền thống khác.

Theo ngân hàng thực phẩm quốc gia Leket của Israel và công ty tư vấn BDO, mỗi gia đình Israel dự kiến sẽ chi khoảng 3.900 shekel (1.050 USD) cho thực phẩm trong mùa lễ năm nay - tăng 20% so với năm 2022.

Người Do Thái cũng thắp nến vào buổi tối, tránh làm việc sáng tạo và dành thời gian cầu nguyện trong suốt kỳ lễ.

Rosh Hashanah còn mở ra 10 ngày sám hối - gọi là Những ngày Kinh hoàng (Yamim Nora’im) - dẫn đến Yom Kippur, ngày lễ trọng đại nhất của người Do Thái, được coi là Ngày Chuộc tội.

Bên cạnh ý nghĩa tôn giáo, Rosh Hashanah còn là thời điểm để mỗi người hướng đến sự khởi đầu mới, thay đổi tích cực trong cuộc sống và cả sức khỏe.

Các chuyên gia y tế trong cộng đồng Do Thái cũng nhấn mạnh đây là thời gian lý tưởng để đặt ra những mục tiêu lành mạnh, từ cải thiện chế độ ăn uống, tập luyện thể chất đến chăm sóc sức khỏe tinh thần - với niềm tin rằng thay đổi dù nhỏ cũng có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp và lâu dài hơn.

Nghi thức trung tâm trong Rosh Hashanah là việc thổi shofar – tù và làm từ sừng cừu đực. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong không khí linh thiêng của Rosh Hashanah, người Do Thái thường chúc nhau: "Shanah Tovah" - Chúc một Năm mới tốt lành, ngọt ngào và tràn đầy hy vọng.

Năm nay, Rosh Hashanah diễn ra giữa lúc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza đang rất căng thẳng. Israel đã mở chiến dịch bộ binh vào thành phố Gaza, tăng cường các đợt không kích, triệt hạ các cứ điểm của Hamas.

Trong cộng đồng Do Thái ở Israel và trên toàn thế giới, có sự lo lắng lớn về tình hình an ninh, đặc biệt với những diễn biến tại biên giới, các vụ tấn công, và các nguy cơ từ xung đột.

Bên cạnh đó, có sự gia tăng mạnh các vụ việc chống Do Thái trên toàn cầu - cả trên không gian mạng và thực tế - làm cho ngày lễ không chỉ là dịp linh thiêng, mà còn là thời điểm nhạy cảm về mặt an toàn và nhận thức cộng đồng.

Từ Dinh Tổng thống tại Jerusalem, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã gửi lời chúc mừng Năm mới Rosh Hashanah đến các cộng đồng Do Thái trên toàn thế giới.

Trong thông điệp của mình, Tổng thống Isaac Herzog ca ngợi cộng đồng Do Thái toàn cầu vì đã thể hiện lòng can đảm và phẩm giá khi lên tiếng chống lại chủ nghĩa bài Do Thái, kêu gọi trả tự do cho các con tin, ủng hộ Israel và giữ vững bản sắc Do Thái của mình.

Tổng thống khẳng định “mọi người Do Thái đều có chỗ đứng và tiếng nói tại Israel”, đồng thời nhấn mạnh sáng kiến “Kol Ha’am - Tiếng nói của Nhân dân” nhằm thúc đẩy đối thoại giữa người Do Thái trên toàn thế giới và xã hội Israel./.

