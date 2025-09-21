Israel tăng cường 8 đơn vị quân đội tại Bờ Tây giữa lo ngại an ninh

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo sẽ tăng cường hiện diện tại khu Bờ Tây bằng cách triển khai thêm 8 đơn vị quân sự trong mùa lễ lớn sắp tới của người Do Thái trong bối cảnh các rủi ro an ninh gia tăng.

Theo đó, các đơn vị bổ sung sẽ được triển khai vào ngày 21/9 và sẽ duy trì hiện diện tại Bờ Tây cho đến sau kỳ nghỉ lễ kéo dài đến giữa tháng 10.

Với lực lượng bổ sung này, Bộ Tư lệnh Judea và Samaria (hay còn gọi là Bờ Tây) sẽ được biên chế tương đương 23 tiểu đoàn.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Bờ Tây sau vụ tấn công đẫm máu ở Jerusalem hồi đầu tháng, do 2 tay súng người Palestine thực hiện.

Vụ tấn công tại nút giao Ramot ở Jerusalem khiến 6 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Một vụ tấn công chết người khác đã xảy ra trong tuần này tại cửa khẩu Allenby - khu vực nối giữa Bờ Tây và Jordan - tuy nhiên nơi này thuộc quyền kiểm soát của Sư đoàn 96 “Gilad.”

IDF cũng vừa thông báo triệt phá nhóm tay súng người Palestine tại khu vực Ramallah, bị cáo buộc đang chế tạo rocket nhằm tấn công các mục tiêu của Israel./.

Israel thúc đẩy kế hoạch mở rộng khu định cư ở Bờ Tây Trong chuyến thăm khu định cư Maale Adumim ở Bờ Tây - nơi Israel dự kiến bổ sung hàng nghìn căn nhà mới, Thủ tướng Israel tuyên bố Israel sẽ không chấp nhận việc thành lập một nhà nước Palestine.