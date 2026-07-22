Việt Nam giành 14 HCV giải vô địch thể thao dưới nước các nhóm tuổi châu Á

Tại Giải vô địch thể thao dưới nước các nhóm tuổi châu Á lần thứ 12 diễn ra từ ngày 17-21/7/2026, tại Bangkok (Thái Lan), Đội tuyển bơi Việt Nam đã thi đấu với thành tích ấn tượng, giành 14 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng, phá 1 kỷ lục lứa tuổi 17-18 tại giải đấu./.
Việt Nam giành 12 Huy chương Vàng tại Giải vô địch Jujitsu châu Á 2026
12 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng, xếp hạng Nhì toàn đoàn là thành tích tốt nhất của Jujitsu Việt Nam tại đấu trường châu lục trong những năm gần đây.