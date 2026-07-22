Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026: Lan tỏa giá trị cộng đồng

“Một trong những điểm nhấn của mùa giải năm nay là việc lựa chọn Cầu Long Biên làm biểu tượng di sản chính thức. Bởi hình ảnh cây cầu lịch sử không chỉ đại diện cho chiều sâu văn hóa và ký ức đô thị của Thủ đô mà còn thể hiện tinh thần kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa thể thao với văn hóa và du lịch, giữa cộng đồng Việt Nam với bạn bè quốc tế.”

Giám đốc Chiến lược và Phát triển thị trường DHA Việt Nam, đơn vị tổ chức sự kiện, ông Nguyễn Trí Mẫn chia sẻ tại lễ công bố Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 vừa diễn ra sáng nay (ngày 22/7), tại Hà Nội.

Theo đó, mùa giải bước sang năm thứ ba sẽ diễn ra từ ngày 6-8/11/2026, nhằm kết nối cộng đồng chạy bộ Việt Nam với cộng đồng marathon quốc tế, đồng thời lan tỏa các giá trị về sức khỏe, tinh thần hòa nhập, phát triển bền vững và niềm tự hào về di sản của Thủ đô.

Mùa giải có ngày đua chính 8/11/2026, gồm các cự ly Marathon (42,195km), Bán Marathon (21,0975km), 10km, 5km và Kid Dash 2,1km dành cho trẻ em từ 6-10 tuổi. Khu vực tổ chức sự kiện đặt tại Công viên Thống Nhất.

Đại diện ban tổ chức cho hay việc chọn biểu trưng giải chạy năm nay là cầu Long Biên, bởi cây cầu di sản và chứng nhân lịch sử cận đại quan trọng của Hà Nội. Bên cạnh đó, lý do còn bởi cầu Long Biên là biểu tượng gắn liền với sông Hồng - giờ đây là trục định hướng phát triển của Thủ đô trong 100 năm tới.

Với mục tiêu trở thành sự kiện thể thao và du lịch lớn của Thành phố Hà Nội, Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội hiện được đánh giá là một trong những giải hàng đầu của Việt Nam về thu hút vận động viên trong nước và quốc tế tham gia. Số lượng vận động viên tham gia giải đã liên tục tăng trưởng ở mức 2 con số, ngay cả trong thời kỳ đại dịch COVID-19 vừa kết thúc.

Quang cảnh của mùa giải trước. (Ảnh: BTC)

Một trong những điểm mới nổi bật của mùa giải năm nay là Cúp Doanh nghiệp - sân chơi lần đầu tiên được tổ chức dành riêng cho cộng đồng doanh nghiệp. Giải thưởng cho đội vô địch sẽ là một chuyến đi Thượng Hải tham gia Giải chạy Standard Chartered Shanghai 10KM Run và kết nối với cộng đồng chạy bộ quốc tế…

Ông Nguyễn Trí Mẫn chia sẻ: “Thể thao nói chung và chạy bộ nói riêng là đại diện cho cách sống lành mạnh. Vì thế, chúng tôi không chỉ nỗ lực làm ‘đẹp lòng’ các vận động viên, mang đến cho họ một giải đấu an toàn, thành công với những thành tích cá nhân tốt, mà chúng tôi còn mong muốn dùng sự kiện này làm nền tảng quảng bá và kết nối các giá trị tốt đẹp như văn minh, đoàn kết và thân thiện với môi trường.”

Tiếp nối cam kết phát triển bền vững, ban tổ chức cũng ra mắt bộ trang phục thi đấu mùa giải 2026 sử dụng sợi vải có nguồn gốc từ vật liệu tái chế. Sáng kiến này góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, khuyến khích tiêu dùng có trách nhiệm và đồng hành cùng mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) của Việt Nam vào năm 2050.

Mùa giải 2026 tiếp tục triển khai nhiều sáng kiến vì cộng đồng. Chương trình “Trao giày cũ - Nhận niềm vui” nhằm kêu gọi và trao tặng những đôi giày đã qua sử dụng sau khi được làm sạch đến trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương. Chương trình “Thắp sáng đường chạy” tiếp tục hỗ trợ các vận động viên khiếm thị thông qua việc kết nối với người đồng hành và xây dựng các phương án hỗ trợ phù hợp. Những hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, hòa nhập và mở rộng cơ hội tiếp cận thể thao cho mọi người./.

Chính thức khởi động mùa giải 2026. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 (Standard Chartered Hanoi Marathon - Heritage Race) là giải chạy thành viên trong hệ thống giải Standard Chartered Marathon của thế giới. Giải có cung đường chạy độc đáo, đi qua các di sản và địa danh nổi tiếng, bao gồm Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, và nhiều tuyến phố cổ.