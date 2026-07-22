Nhật Bản, Kazakhstan và Tunisia ghi nhận các mức nhiệt độ cao chưa từng thấy

Các nước Nhật Bản, Kazakhstan và Tunisia đang chìm trong nắng nóng, ghi nhận các mức nhiệt cao chưa từng thấy.

Ngày 22/7, Sở Cứu hỏa Tokyo (Nhật Bản) cho biết tổng cộng 261 người đã phải đến bệnh viện vì bị say nắng trong ngày trước đó (tính đến 21h), trong bối cảnh nắng nóng vẫn bao trùm cả nước. Đây là số người phải nhập viện vì nắng nóng trong một ngày cao nhất kể từ khi số liệu này được công bố vào năm 2022.

Số lượng cuộc gọi đến các cơ quan khẩn cấp cũng ghi nhận mức cao kỷ lục trong cùng thời gian với sơ bộ 3.454 cuộc, cao nhất kể từ khi số liệu này được tổng hợp lần đầu tiên vào năm 1963. Số người báo cáo các triệu chứng kiệt sức do nắng nóng, như sốt và đau đầu, cũng bắt đầu tăng mạnh vào cuối tuần trước do nhiệt độ tăng cao hơn.

Trong số 261 trường hợp cấp cứu vì sốc nhiệt, những người ở độ tuổi 80 chiếm tỷ lệ cao nhất với 55 ca, tiếp theo là những người ở độ tuổi 70 với 53 ca và những người ở độ tuổi 50 với 27 ca. Ngoài ra, một người 84 tuổi ở thành phố Otawara thuộc tỉnh Tochigi đã tử vong mà nhiều khả năng là do sốc nhiệt.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), nhiệt độ tại trung tâm thủ đô Tokyo trong ngày 21/7 tăng lên 36,4 độ C. Ngày 22/7 là ngày thứ 2 liên tiếp ghi nhận nhiệt độ lên tới trên 40 độ C ở một số khu vực ở Nhật Bản. JMA tiếp tục kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa các bệnh liên quan đến nắng nóng.

Trong khi đó, tại Kazakhstan, mới giữa mùa Hè mà nhiều khu vực ở nước này đã phải trải qua 2 đợt nắng nóng khắc nghiệt. Nắng nóng đã đẩy nhiệt độ ở khu vực Tây Nam lên 44 độ C và khu vực miền Nam cũng như Đông Nam lên mức từ 45-48 độ C.

Theo Cơ quan Khí tượng thủy văn quốc gia Kazakhstan, thời tiết nắng nóng sẽ kéo dài đến cuối tháng này, với nhiệt độ dự báo dao động từ 35-45 độ C ở khu vực miền Tây và miền Nam.

Giới chuyên gia cảnh báo nắng nóng gay gắt kéo dài đang làm tăng các rủi ro về sức khỏe, an ninh nguồn nước và an ninh lương thực trên khắp khu vực Trung Á.

Đối với Kazakhstan, một trong những quốc gia xuất khẩu lúa mỳ hàng đầu thế giới, nắng nóng và hạn hán kéo dài đang đe dọa năng suất cây trồng, ảnh hưởng đến đồng cỏ và nguồn cung cấp nước, làm dấy lên lo ngại không chỉ đối với ngành nông nghiệp trong nước mà còn đối với an ninh lương thực của toàn khu vực.

Ở khu vực Bắc Phi, nhiệt độ lên tới 49 độ C tại Tunisia đã gây ra tình trạng mất điện diện rộng trên toàn quốc. Công ty điện lực và khí đốt nhà nước STEG cho biết việc sử dụng điều hòa quá mức đã khiến hệ thống điện không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ cao. Nhiều nơi bị cắt điện luân phiên để giảm tải cho lưới điện quốc gia.

Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên, kéo dài hơn và khắc nghiệt hơn. Các hiệp hội doanh nghiệp Tunisia lo ngại tình trạng mất điện đang gây tổn hại cho nền kinh tế nước này./.

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