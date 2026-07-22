Đề phòng lũ quét, sạt lở đất trong đêm và rạng sáng tại 7 tỉnh miền núi phía Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.

Từ 21 giờ 40 phút ngày 22/7 đến 2 giờ 40 phút ngày 23/7, khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Hồng Thu, Mường Mô, Nậm Cuổi, Nậm Hàng, Nậm Mạ, Nậm Tăm, Tủa Sín Chải (tỉnh Lai Châu).

Tại tỉnh Điện Biên có các xã, phường: Mường Chà, Mường Mùn, Mường Tùng, Nà Hỳ, Na Sang, Nậm Nèn, Pa Ham, Pú Nhung, Quài Tở, Sáng Nhè, Si Pa Phìn, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Thàng, Tuần Giáo.

Đối với tỉnh Sơn La gồm các xã, phường: Chiềng Lao, Mường Chiên, Mường Cơi, Quỳnh Nhai, Mường Bang.

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có các xã, phường: Bằng Luân, Bình Phú, Cẩm Khê, Cao Sơn, Chí Đám, Chí Tiên, Dân Chủ, Đan Thượng, Đoan Hùng, Đông Thành, Đức Nhàn, Hải Lựu, Hiền Lương, Hoàng Cương, Khả Cửu, Lai Đồng, Long Cốc, Minh Đài, Âu Cơ, Phong Châu, Phú Thọ, Phú Khê, Phú Mỹ, Phù Ninh, Quảng Yên, Quy Đức, Sơn Lương, Tân Pheo, Tân Sơn, Tây Cốc, Thanh Ba, Thu Cúc, Thượng Long, Tiên Lương, Trạm Thản, Trung Sơn, Vân Bán, Văn Lang, Văn Miếu, Vĩnh Chân, Xuân Đài, Xuân Lũng, Xuân Viên, Yên Kỳ, Yên Lập.

Cùng với đó, tại tỉnh Lào Cai có các xã, phường: Chấn Thịnh, Thác Bà; Bảo Hà, Bảo Yên, Châu Quế, Chiềng Ken, Cốc Lầu, Đông Cuông, Dương Quỳ, Khánh Hòa, Khánh Yên, Lâm Giang, Lâm Thượng, Lục Yên, Minh Lương, Nậm Chày, Nậm Xé, Nghĩa Đô, Phúc Lợi, Púng Luông, Tân Lĩnh, Tằng Loỏng, Văn Bàn, Võ Lao, Xuân Hòa, Xuân Quang, Yên Bình.

Các xã, phường của tỉnh Tuyên Quang có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Bắc Mê, Giáp Trung, Hồng Thái; Bắc Quang, Bạch Ngọc, Bạch Xa, Bản Máy, Bằng Hành, Bằng Lang, Bình An, Bình Ca, Cán Tỷ, Chiêm Hóa, Côn Lôn, Đồng Tâm, Đông Thọ, Hồ Thầu, Hòa An, Hoàng Su Phì, Hồng Sơn, Hùng An, Hùng Lợi, Khuôn Lùng, Kiên Đài, Lâm Bình, Lao Chải, Liên Hiệp, Linh Hồ, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Ngọc, Minh Quang, Minh Sơn, Nà Hang, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Ngọc Đường, Ngọc Long, Nhữ Khê, An Tường, Bình Thuận, Hà Giang 1, Hà Giang 2, Minh Xuân, Mỹ Lâm, Phú Linh, Phú Lương, Phù Lưu, Pờ Ly Ngài, Quản Bạ, Quang Bình, Quảng Nguyên, Tân Quang, Tân Tiến, Tân Trào, Tân Trịnh, Thàng Tín, Thanh Thủy, Thông Nguyên, Thượng Lâm, Thượng Sơn, Tiên Nguyên, Tiên Yên, Trung Hà, Trung Sơn, Trường Sinh, Vị Xuyên, Việt Lâm, Xín Mần, Xuân Giang, Yên Cường, Yên Hoa, Yên Nguyên, Yên Sơn, Yên Thành.

Ngoài ra, tỉnh Thái Nguyên có các xã, phường: Ba Bể, Nam Cường, Quảng Bạch, Thượng Minh; An Khánh, Bạch Thông, Bằng Thành, Bằng Vân, Bình Thành, Bình Yên, Cao Minh, Chợ Đồn, Chợ Mới, Chợ Rã, Đại Phúc, Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Đồng Phúc, Đức Lương, Hợp Thành, Kim Phượng, La Bằng, La Hiên, Lam Vỹ, Ngân Sơn, Nghĩa Tá, Nghiên Loan, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Phúc Thuận, Quan Triều, Quyết Thắng, Phong Quang, Phú Đình, Phú Lạc, Phú Lương, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Phúc Lộc, Phượng Tiến, Quân Chu, Quang Sơn, Tân Cương, Thần Sa, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Thượng Quan, Trung Hội, Văn Hán, Văn Lăng, Vạn Phú, Vĩnh Thông, Vô Tranh, Xuân Dương, Yên Bình, Yên Phong, Yên Thịnh, Yên Trạch.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 14 giờ đến 20 giờ ngày 22/7, khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc đã có mưa vừa, mưa to như: Nậm Khao2 41,8mm (Lai Châu); Sín Chải 63,6mm (Điện Biên); Mường Chiên3 55,6mm (Sơn La); Đại Phạm 53,2mm (Phú Thọ); Thịnh Hưng 105,4mm (Lào Cai); Giáp Trung 94,6mm (Tuyên Quang); Mỹ Phương 99,6mm (Thái Nguyên);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.