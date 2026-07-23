Nắng nóng tại Nhật Bản khiến hơn 450 người nhập viện

Tại Nhật Bản, Sở cứu hỏa Tokyo cho biết ít nhất 453 người phải nhập viện để điều trị các vấn đề liên quan đến nắng nóng chỉ trong một ngày tại thủ đô nước này.

Đây là số người phải nhập viện vì nắng nóng trong một ngày cao nhất kể từ khi số liệu này được công bố năm 2010. Số cuộc gọi cấp cứu cũng tăng lên mức cao kỷ lục ít nhất từ năm 1963. Trước tình hình trên, nhà chức trách khuyến cáo người dân bổ sung đủ nước và sử dụng điều hòa nhiệt độ.



Số liệu được công bố trong bối cảnh Nhật Bản đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt khiến khoảng 11.000 người cần hỗ trợ y tế khẩn cấp và ít nhất 14 người tử vong trong tuần qua.

Tại khu vực Tokyo - nơi sinh sống của khoảng 14 triệu dân - đã có 1 trường hợp tử vong do đợt nắng nóng này, 4 người khác đang nguy kịch và 18 người trong tình trạng nghiêm trọng. Số lượng bệnh nhân có xu hướng tăng khi nhiệt độ lên cao, đặc biệt ghi nhận mức tăng đáng kể trong ngày 21-22/7.



Trong ngày 23/7, ít nhất 6 địa điểm của Nhật Bản ghi nhận mức nhiệt từ 40 độ C trở lên ngay từ đầu giờ chiều, trong khi 3 nơi khác ghi nhận mức nhiệt 39,9 độ C.

Nơi hứng chịu nền nhiệt cao nhất là thành phố Hamamatsu thuộc tỉnh Shizuoka ở miền Trung, với nhiệt độ lên tới 41,1 độ C. Tiếp theo là thành phố Toyota thuộc tỉnh lân cận Aichi với 40,8 độ C và thành phố Kuwana thuộc tỉnh Mie với 40,7 độ C.



Trước đó, mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận tại Nhật Bản là 41,8 độ C, đo được vào ngày 5/8/2025 tại thành phố Isesaki, phía Bắc Tokyo./.

Nắng nóng ở Pháp tiếp tục đẩy số ca tử vong lên mức kỷ lục Đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 17/6 đến ngày 2/7 đã khiến Pháp ghi nhận 5.764 trường hợp tử vong cao hơn so với mức trung bình của những năm gần đây.

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