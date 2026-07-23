Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống bệnh do virus Adeno

Thêm 383 trẻ mắc bệnh trong đầu tháng 7 cho thấy số ca mắc do virus Adeno có xu hướng tăng tuy nhiên chưa ghi nhận diễn biến bất thường về tác nhân gây bệnh, quy mô dịch, mức độ nặng trong cộng đồng.

Theo Bộ Y tế cho biết hiện nay, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm và một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ghi nhận số trường hợp mắc bệnh do virus Adeno có xu hướng gia tăng, chủ yếu ở trẻ em.

Thống kê tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, những ngày đầu tháng 7/2026 đã ghi nhận thêm 383 trẻ mắc bệnh, cho thấy số ca có xu hướng tăng trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, theo Cục Phòng bệnh, đến nay chưa ghi nhận diễn biến bất thường về tác nhân gây bệnh, quy mô dịch hoặc mức độ nặng trong cộng đồng.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, không hoang mang, không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng./.