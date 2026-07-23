Hà Nội - thành phố có dịch vụ thân thiện thứ hai trên thế giới

Trang MoneySuperMarket mới đây đã công bố danh sách “10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới,” trong đó Hà Nội được vinh danh ở vị trí thứ hai.

Trong bài viết ngày 17/7/2026, tờ báo The Star của Malaysia cho biết trang MoneySuperMarket mới đây đã công bố danh sách “10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới.”

Thủ đô Hà Nội của Việt Nam là địa danh duy nhất của Đông Nam Á lọt vào Top 10 và được vinh danh ở vị trí thứ hai thế giới.

Bảng xếp hạng, được xây dựng dựa trên việc phân tích hơn 100.000 đánh giá của khách hàng đối với các doanh nghiệp, bao gồm nhà hàng, địa điểm giải trí, tham quan và hoạt động vui chơi tại 107 thành phố trên toàn thế giới.