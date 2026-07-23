Miền Bắc đón đợt mưa lớn tiềm ẩn nhiều nguy cơ trước khi bão số 2 đổ bộ

Từ chiều tối ngày 23-25/7, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng trên cả ba vùng núi, trung du và đồng bằng, tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá nguy hiểm và ngập úng đô thị.

Bản tin 60s ngày 23/7/2026 gồm những nội dung sau:

Miền Bắc đón đợt mưa lớn trước khi bão số 2 đổ bộ.

Bộ Công an đề nghị làm rõ các đối tượng liên quan vụ án 'Bún Chả TV'.

Truy thăng quân hàm vượt cấp cho chiến sĩ quên mình cứu sống 2 người bị điện giật tại Gia Lai.

Bảo Tín Minh Châu gây bất ngờ khi thu mua lại vàng PNJ, Doji, Phú Quý.

Cháy dữ dội tại tầng 19 chung cư ở Hà Nội khiến hàng trăm người tháo chạy.

Iran tấn công hàng loạt căn cứ của Mỹ tại Jordan, Bahrain và Kuwait.

Tổng thống Mỹ phê duyệt thỏa thuận hạt nhân với Saudi Arabia.

Liên hợp quốc cảnh báo chiến sự sẽ đẩy giá lương thực toàn cầu tăng cao./.