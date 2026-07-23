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Xung đột tại Trung Đông: Mỹ và Iran gia tăng tấn công lẫn nhau

Mỹ và Iran tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào nhau trong ngày 22/7, trong bối cảnh Tehran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh nếu cơ sở hạ tầng của nước này bị tấn công.

Phương Oanh
Khói bốc lên từ địa điểm ở Tehran, Iran sau các cuộc không kích. (Ảnh: Kyodo/TTXVN phát)
Khói bốc lên từ địa điểm ở Tehran, Iran sau các cuộc không kích. (Ảnh: Kyodo/TTXVN phát)

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã tiến hành thêm các đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, đánh dấu đêm tấn công thứ 12 liên tiếp.

Theo CENTCOM, chiến dịch bắt đầu lúc 17h30 ngày 22/7 theo giờ miền Đông nước Mỹ (4h30 ngày 23/7 giờ Việt Nam) nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa các tàu dân sự và thương mại hoạt động tại các vùng biển trong khu vực.

Truyền thông nhà nước Iran sau đó đưa tin nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại các tỉnh Hormozgan và Khuzestan ở miền Nam nước này.

Hãng tin Mehr cho biết một vụ tấn công bằng tên lửa của Mỹ gần khu vực cửa khẩu Shalamcheh, giáp Iraq, đã khiến hai người thiệt mạng.

Về phía Iran, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim cho biết Tehran đã tiến hành một đợt tấn công mới bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait, trong đó có các kho đạn và thiết bị hậu cần tại căn cứ Camp Doha.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Y tế Iran cho biết các cuộc không kích của Mỹ trong tháng qua đã khiến 53 người thiệt mạng, trong đó có 6 phụ nữ và 3 trẻ em, cùng gần 600 người bị thương. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ sẽ tiếp tục.

Căng thẳng gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện của Iran nếu Tehran tiếp tục tấn công các tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

Đáp lại, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cảnh báo nếu Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng của Iran, Tehran sẽ phong tỏa hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực Tây Á và nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng kinh tế, điện, khí đốt và dầu mỏ trong khu vực. Cơ quan này cũng cho rằng các lời đe dọa tiếp diễn có thể khiến xung đột lan rộng.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng tuyên bố học thuyết quốc phòng của nước này dựa trên nguyên tắc đáp trả tương xứng. Ông đồng thời cho biết bất kỳ hành động tấn công nào nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran đều sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ và những bên hỗ trợ các cuộc tấn công đó cũng có thể trở thành mục tiêu.

Trong khi đó, truyền thông phương Tây đưa tin Tổng thống Trump gần đây cũng nhắc đến núi Kolang, gần cơ sở làm giàu urani Natanz, như một mục tiêu quân sự tiềm năng. Iran bác bỏ các cáo buộc cho rằng khu vực này đang che giấu một cơ sở hạt nhân ngầm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#không kích #CENTCOM Iran Mỹ
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