Thể thao

Bóng đá

Lịch thi đấu chi tiết vòng bảng ASEAN Cup 2026

Tại vòng bảng ASEAN Championship 2026, các đội đá vòng tròn 1 lượt (mỗi đội đá 2 trận sân nhà và 2 sân khách) để chọn ra 2 đội đứng đầu vào bán kết.

lich-thi-dau-vong-bang-asean-cup-2026.jpg

Vòng bảng của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á-ASEAN Championship 2026 diễn ra từ ngày 24/7 đến 8/8/2026.

ASEAN Cup 2026 có sự tham dự của 10 đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á, chia làm 2 bảng, mỗi bảng 5 đội.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng Singapore, Indonesia, Campuchia và Timor Leste. Bảng B có sự hiện diện của Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào.

Tại vòng bảng, các đội đá vòng tròn 1 lượt (mỗi đội đá 2 trận sân nhà và 2 sân khách) để chọn ra 2 đội đứng đầu vào bán kết./.

(TTXVN/Vietnam+)
#ASEAN Cup 2026 #ASEAN Championship 2026 #Lịch thi đấu #Đội tuyển Việt Nam
Theo dõi VietnamPlus

Đội tuyển Quốc gia Việt Nam

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Phút đăng quang vô địch World Cup 2026 của đội tuyển Tây Ban Nha. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

World Cup 2026: Tây Ban Nha phát hành tem kỷ niệm

Con tem có hình huy hiệu của đội tuyển quốc gia trên nền đỏ, trùng với màu áo đấu sân nhà, với hai ngôi sao tượng trưng cho hai chức vô địch World Cup của đất nước, giành được vào năm 2010 và 2026.