Lịch thi đấu chi tiết vòng bảng ASEAN Cup 2026

Tại vòng bảng ASEAN Championship 2026, các đội đá vòng tròn 1 lượt (mỗi đội đá 2 trận sân nhà và 2 sân khách) để chọn ra 2 đội đứng đầu vào bán kết.

Vòng bảng của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á-ASEAN Championship 2026 diễn ra từ ngày 24/7 đến 8/8/2026.

ASEAN Cup 2026 có sự tham dự của 10 đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á, chia làm 2 bảng, mỗi bảng 5 đội.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng Singapore, Indonesia, Campuchia và Timor Leste. Bảng B có sự hiện diện của Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào.

Tại vòng bảng, các đội đá vòng tròn 1 lượt (mỗi đội đá 2 trận sân nhà và 2 sân khách) để chọn ra 2 đội đứng đầu vào bán kết./.

ASEAN Cup 2026: Vô địch đã khó, bảo vệ chức vô địch còn khó hơn Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh cho biết đội tuyển Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt, luôn đoàn kết và hỗ trợ nhau trong từng buổi tập để bước vào ASEAN Cup 2026 với quyết tâm và tinh thần cao nhất.