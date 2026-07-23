Israel ra mắt máy bay điện cá nhân AIR ONE

Công ty AIR của Israel vừa giới thiệu phiên bản mới của mẫu máy bay điện cất và hạ cánh thẳng đứng AIR ONE, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình chuẩn bị cho các chuyến bay thử nghiệm có người lái.

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Công ty phát triển máy bay điện AIR của Israel vừa giới thiệu phiên bản mới của mẫu máy bay điện cất và hạ cánh thẳng đứng AIR ONE, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình chuẩn bị cho các chuyến bay thử nghiệm có người lái vào cuối năm nay.



Mẫu máy bay mới được nâng cấp toàn diện về thiết kế thân, hệ thống động cơ điện, pin, thiết bị điện tử hàng không và buồng lái, nhằm nâng cao hiệu suất, độ an toàn và khả năng sản xuất hàng loạt.



AIR cho biết, các cải tiến được phát triển dựa trên dữ liệu thu thập từ hàng nghìn chuyến bay thử trước đó. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi đưa AIR ONE vào giai đoạn thử nghiệm có người lái và hướng tới thương mại hóa trong tương lai.



Ngoài ra, công ty cũng đang phát triển các dòng máy bay eVTOL không người lái phục vụ vận tải hàng hóa, hậu cần và các nhiệm vụ quốc phòng. Sự phát triển của các phương tiện bay điện được đánh giá là xu hướng mới của ngành hàng không, trong đó Israel đang đặt mục tiêu trở thành một trong những quốc gia đi đầu về công nghệ eVTOL và phương tiện bay tự hành./.

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