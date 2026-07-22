ASEAN Cup 2026: Vô địch đã khó, bảo vệ chức vô địch còn khó hơn

Chiều 22/7, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập thứ 2 tại Chonburi (Thái Lan) để chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội tuyển Timor Leste tại bảng A ASEAN Championship 2026.

Theo VFF, tại buổi tập này, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đã có những chia sẻ với truyền thông về quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho trận đấu sắp tới.

Phạm Xuân Mạnh cho biết đội tuyển đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào giải đấu sau hơn ba tuần tập trung, bao gồm giai đoạn tập luyện trong nước, chuyến tập huấn tại Hàn Quốc cùng các trận đấu tập và trận giao hữu với Myanmar.

"Toàn đội đã có quá trình chuẩn bị rất tốt. Chúng tôi có hai tuần tập huấn tại Hàn Quốc, thi đấu các trận đấu tập và trận giao hữu với Myanmar. Đó là bước chạy đà quan trọng để hướng tới ASEAN Championship 2026," Phạm Xuân Mạnh nói.

Phạm Xuân Mạnh cho biết sau trận giao hữu với Myanmar, ban huấn luyện đã tổ chức họp chuyên môn để phân tích những điểm làm được cũng như những hạn chế cần khắc phục, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận ra quân.

Chia sẻ về nội dung tập luyện, Xuân Mạnh cho biết ban huấn luyện đang tập trung hoàn thiện khả năng tổ chức phòng ngự, đặc biệt là sự phối hợp và bọc lót giữa các vị trí, đồng thời tiếp tục rèn luyện các phương án tấn công.

Hậu vệ sinh năm 1996 cho biết: “Huấn luyện viên đang tập trung nhiều vào khâu phòng ngự, đặc biệt là khả năng phối hợp, hỗ trợ và bọc lót giữa các cầu thủ. Song song với đó, toàn đội cũng tiếp tục rèn luyện các phương án tấn công để có sự chuẩn bị tốt nhất."

Các cầu thủ nỗ lực tập luyện để giành kết quả tốt nhất. (Nguồn: VFF)

Phạm Xuân Mạnh cũng cho biết các cầu thủ ở hàng phòng ngự đang có sự gắn kết và thường xuyên trao đổi với nhau để nâng cao sự ăn ý. “Các cầu thủ ở hàng phòng ngự luôn trao đổi với nhau trên sân để có sự phối hợp tốt nhất. Ban huấn luyện cũng đã chuẩn bị rất kỹ nhằm giúp toàn đội duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự."

Khi được hỏi về đối thủ Timor Leste, Xuân Mạnh cho hay đội tuyển Việt Nam vẫn ưu tiên hoàn thiện lối chơi của chính mình trước khi bước vào phân tích đối thủ. “Hiện tại toàn đội đang tập trung hoàn thiện lối chơi và các phương án chiến thuật của mình. Ban huấn luyện sẽ có những phân tích cụ thể về Timor Leste vào thời điểm phù hợp,” Xuân Mạnh chia sẻ.

Nói về áp lực của nhà đương kim vô địch, Phạm Xuân Mạnh chia sẻ: “Vô địch đã khó, bảo vệ chức vô địch còn khó hơn. Các đội bóng trong khu vực đều có sự tiến bộ và rất mạnh. Tuy nhiên, toàn đội đang có sự chuẩn bị tốt, luôn đoàn kết và hỗ trợ nhau trong từng buổi tập để bước vào giải với quyết tâm và tinh thần cao nhất.”

Là một trong những cầu thủ góp công giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang tại ASEAN Cup 2024, Phạm Xuân Mạnh bày tỏ niềm tự hào: “Được cùng đội tuyển tham dự giải đấu và bảo vệ chức vô địch là niềm tự hào đối với tôi. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình, đoàn kết và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ thành quả đã giành được.”

Ở buổi tập diễn ra chiều nay, ban huấn luyện tiếp tục dành thời lượng để hoàn thiện các nội dung chiến thuật, đồng thời rèn giũa những phương án triển khai tấn công và tổ chức phòng ngự nhằm nâng cao sự gắn kết giữa các tuyến.

Đáng chú ý, ở buổi tập này, thủ môn Đặng Văn Lâm bị đau nhẹ và tiền đạo Nguyễn Tài Lộc căng cơ bắp chân nên không tham gia. Theo đánh giá của bộ phận y tế, cả hai chỉ gặp vấn đề không đáng ngại và dự kiến sẽ trở lại tập luyện bình thường trong buổi tập ngày mai.

Theo kế hoạch, chiều 23/7, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập chính thức làm quen sân vận động Chonburi, hoàn tất công tác chuẩn bị cho trận đấu với Timor Leste.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Timor Leste ở lượt trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra vào lúc 20g30 ngày 24/7.

Ngoài Việt Nam và Timor Leste, bảng A còn có sự góp mặt của ba đội tuyển khác là Indonesia, Singapore và Campuchia./.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam lần lượt đối đầu Timor Leste, Singapore, Indonesia và Campuchia tại bảng A giải vô địch Đông Nam Á - ASEAN Championship 2026.