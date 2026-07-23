Houthi tuyên bố tấn công 2 tàu Saudi Arabia trên Biển Đỏ

Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 23/7 tuyên bố đã thực hiện một chiến dịch quân sự nhằm vào 2 tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, cho rằng các tàu này đã vi phạm các hạn chế hàng hải do nhóm này thông báo gần đây.



Trong một tuyên bố phát trên truyền hình Al-Masirah của nhóm, người phát ngôn quân sự của Houthi, Yahya Sarea cho biết lực lượng này đã nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu có tên ENCELIA và LAYLA bằng "tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, cũng như thiết bị bay không người lái."

Người phát ngôn của Houthi nêu rõ các con tàu bị nhắm mục tiêu vì vi phạm lệnh cấm vận do lực lượng vũ trang của nhóm áp đặt đối với các tàu cập cảng Saudi Arabia. Ông tuyên bố các cuộc tấn công đã khiến hỏa hoạn bao trùm cả 2 tàu chở dầu.



Tuyên bố không nêu rõ vị trí diễn ra vụ việc hoặc đưa ra bằng chứng về thiệt hại được cho là đã xảy ra, đồng thời không đề cập đến việc có bất kỳ thiệt hại nào về người hay không.



Trong khi đó, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết họ đã nhận được báo cáo về một vụ việc liên quan đến một tàu chở dầu cách Al Shuqaiq, Saudi Arabia khoảng 70 hải lý về phía Tây Nam.

Trong cảnh báo được đăng trên nền tảng mạng xã hội X, UKMTO cho biết thuyền trưởng của con tàu báo cáo đã bị trúng một "vật thể bay không xác định," gây ra vụ hỏa hoạn trên tàu mà thủy thủ đoàn đang nỗ lực dập tắt.



Houthi đưa ra tuyên bố trên 2 ngày sau khi nhóm này thông báo mở rộng các hạn chế hàng hải nhắm vào các tàu thương mại giao thương với các cảng của Saudi Arabia, cảnh báo rằng các tàu vi phạm biện pháp này có thể trở thành "mục tiêu bị tấn công"./.

Houthi tấn công sân bay quốc tế của Saudi Arabia Việc lực lượng Houthi tập kích sân bay quốc tế Abha của Saudi Arabia ngày 13/7 khiến căng thẳng giữa hai bên leo thang nghiêm trọng nhất nhiều năm qua, đe dọa tái bùng phát xung đột.

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