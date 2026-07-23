Chiến dịch 500 ngày đêm - mệnh lệnh từ trái tim

​

﻿

Trong thư nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: Nhân dịp này, tôi cũng nhiệt liệt biểu dương các cán bộ, chiến sỹ, cựu chiến binh, chuyên gia, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử, các cấp, các ngành, địa phương và đồng bào cả nước đang ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” là mệnh lệnh từ trái tim, là cuộc hành quân trong thời bình để tìm kiếm những người đã làm nên hòa bình, là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Tôi cảm ơn Nhân dân cả nước, tôi biểu dương và trân trọng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những kết quả bước đầu của các lực lượng tham gia Chiến dịch. Tôi mong các đồng chí giữ vững ý chí, niềm tin và trách nhiệm; vượt qua khó khăn, đưa thêm nhiều liệt sỹ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội./.

​