Tưởng niệm 99 liệt sỹ thanh niên xung phong hy sinh tại biên giới Tây Nam

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 22/7, tại Khu tưởng niệm liệt sỹ Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh (xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh), Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh Triệu Đỗ Hồng Phước cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, đội viên thanh niên xung phong qua các thời kỳ, đại diện các đơn vị và thân nhân các liệt sỹ đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 99 liệt sỹ Thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (1977-1979).

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ - những người đã không tiếc máu xương, hiến dâng trọn tuổi thanh xuân vì độc lập, chủ quyền và sự bình yên của Tổ quốc.

Cách đây 50 năm, ngày 28/3/1976, hơn 10.000 thanh niên xung phong trong đội hình Tổng đội Thanh niên xung phong Thành đoàn và Tổng đội thanh niên xung phong xây dựng kinh tế mới Thành phố Hồ Chí Minh đã lên đường đến các vùng nông thôn ngoại thành, vùng sâu, vùng xa và miền núi để khai hoang, xây dựng các khu kinh tế mới. Bằng sức trẻ và tinh thần xung kích, lực lượng thanh niên xung phong đã góp phần biến những vùng đất hoang hóa, bị chiến tranh tàn phá thành những cánh đồng mỳ, mía xanh tốt, đóng góp vào công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế sau ngày đất nước thống nhất.

Khi chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam nổ ra, với lòng yêu nước và tinh thần sẵn sàng cống hiến, nhiều cán bộ, đội viên thanh niên xung phong tiếp tục tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ. Họ sát cánh cùng các lực lượng vũ trang, đảm nhận nhiều công việc gian khổ như mở đường, bắc cầu, vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược, tải thương, xây dựng công sự và trực tiếp tham gia chiến đấu. Trên mảnh đất biên giới Tây Ninh, 99 cán bộ, đội viên thanh niên xung phong đã anh dũng hi sinh, là tấm gương sáng về lòng yêu nước và tinh thần cống hiến.

Để tri ân những người đã ngã xuống, lực lượng thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh chọn ngày 22/7 hằng năm là ngày giỗ chung của 99 liệt sỹ thanh niên xung phong. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Chi bộ 5 (thuộc Đảng bộ Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với Chi bộ Trung tâm Bảo trợ-Dạy nghề và Tạo việc làm Thành phố Hồ Chí Minh trao 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tặng các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Những suất học bổng là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm động lực để các em phấn đấu học tập, rèn luyện, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và tinh thần nhân ái trong cộng đồng./.

Viết tiếp hành trình đưa các liệt sỹ trở về với gia đình Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ là bước đi quan trọng trong xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.