Khách tự làm thủ tục, gửi hành lý tự động cho chuyến bay quốc tế ở Nội Bài

Hành khách đi các chuyến bay quốc tế của Vietnam Airlines tại Nhà ga T2-Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài có thể tự làm thủ tục và ký gửi hành lý qua hệ thống kiosk tự động. Dịch vụ này góp phần mang đến trải nghiệm mới thuận tiện, chủ động hơn cho hành khách, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác tại sân bay.

Theo đó, hệ thống được Vietnam Airlines phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài triển khai thử nghiệm dành cho hành khách trên các chuyến bay quốc tế. Đây là bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi số của Hãng, hướng tới đa dạng hóa các hình thức làm thủ tục và từng bước hoàn thiện trải nghiệm số tự động khép kín cho hành khách từ mặt đất lên đến trên không.

Cụ thể, hành khách có thể thực hiện làm thủ tục qua hệ thống kiosk từ 6 tiếng đến 60 phút trước giờ khởi hành và tự ký gửi hành lý từ 3 tiếng đến 50 phút trước chuyến bay. Hệ thống được bố trí tại khu vực đảo A-B và hai quầy A01, A02 thuộc Nhà ga T2. Dịch vụ áp dụng đối với hành khách có đầy đủ giấy tờ hợp lệ và không thuộc diện yêu cầu dịch vụ đặc biệt.

Toàn bộ quy trình từ làm thủ tục, in thẻ lên tàu bay, in thẻ hành lý đến ký gửi đều được thực hiện tại kiosk tự động. Sau đó, hành khách tự gắn thẻ hành lý và thực hiện ký gửi tại quầy tự động. Trong quá trình sử dụng, đội ngũ nhân viên Vietnam Airlines luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Sau khi hoàn tất, hành khách có thể di chuyển thẳng đến khu vực xuất cảnh và soi chiếu an ninh.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines nhấn mạnh việc thử nghiệm hệ thống làm thủ tục và ký gửi hành lý tự động là một bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi số của Vietnam Airlines. Hãng mong muốn mang đến cho hành khách thêm lựa chọn khi làm thủ tục, đồng thời tối ưu hoạt động khai thác và nâng cao chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn của các hãng hàng không hàng đầu thế giới.

Theo ông Tuấn, việc đưa vào vận hành hệ thống kiosk giúp hành khách chủ động hơn trong quá trình làm thủ tục, giảm thời gian chờ tại khu vực check-in vào các khung giờ cao điểm, đồng thời nhân viên mặt đất có thêm điều kiện tập trung hỗ trợ các trường hợp cần kiểm tra giấy tờ, hành lý đặc biệt hoặc các yêu cầu dịch vụ riêng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ tại nhà ga.

Trong thời gian tới, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả để mở rộng dịch vụ làm thủ tục và ký gửi hành lý tự động tại các sân bay khác trong và ngoài nước. Những nỗ lực này cũng tiếp tục khẳng định cam kết lấy khách hàng làm trung tâm và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện của Vietnam Airlines - Hãng hàng không 5 sao APEX về trải nghiệm khách hàng và là đơn vị được ghi nhận với các giải thưởng uy tín về chuyển đổi số.

Trước Nội Bài, Vietnam Airlines đã triển khai hiệu quả dịch vụ tự làm thủ tục và tự gửi hành lý tại các Sân bay T3 Tân Sân Nhất, Đà Nẵng, Phú Bài (Huế), đồng thời đưa vào khai thác tại nhiều cảng hàng không quốc tế lớn như Changi (Singapore), Frankfurt (Đức), Fukuoka, Nagoya (Nhật Bản).

“Việc mở rộng dịch vụ tới cửa ngõ quốc tế lớn nhất miền Bắc tiếp tục khẳng định định hướng ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tối ưu hoạt động khai thác,” lãnh đạo Vietnam Airlines cho hay./.

Chủ tịch Vietnam Airlines: Mở rộng đội tàu bay hùng mạnh, xuyên lục địa Trong chiến lược phát triển đội bay giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2040, Vietnam Airlines sẽ tiếp nhận các đội máy bay thân rộng, thân hẹp nhằm mở rộng mạng bay và chiếm lĩnh thị trường.