Điều hành an toàn gần 500.000 chuyến bay an toàn trong vùng trời Việt Nam

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) tiếp tục duy trì tuyệt đối an toàn, điều hòa và liên tục trong cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực khai thác, hiện đại hóa quản lý bay, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành

Theo thông tin từ VATM, trong 6 tháng đầu năm 2026, Tổng công ty đã điều hành an toàn 495.246 lần chuyến, tăng 6,53% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, các chuyến bay quá cảnh đạt 216.601 lần chuyến, tăng 5,1%; các chuyến bay đi, đến đạt 278.645 lần chuyến, tăng 7,67%.

“Mặc dù sản lượng khai thác tăng mạnh trong nhiều giai đoạn cao điểm, hoạt động cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay vẫn được duy trì an toàn, điều hòa và thông suốt trên toàn mạng điều hành bay,” lãnh đạo VATM khẳng định.

Cùng với nhiệm vụ điều hành bay, VATM tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tối ưu hóa vùng trời và nâng cao năng lực khai thác. Trong lĩnh vực thiết kế phương thức bay, Tổng công ty đã hoàn thành 236 phương thức bay, gồm 90 phương thức khởi hành, 86 phương thức đến và 60 phương thức tiếp cận; đồng thời triển khai thiết kế, điều chỉnh phương thức bay tại nhiều sân bay trọng điểm như Long Thành, Phú Quốc, Gia Bình, Cà Mau, Phù Cát và Vân Đồn.

Phía VATM nhấn mạnh việc hoàn thiện các phương thức bay mới không chỉ góp phần tối ưu hóa vùng trời, nâng cao hiệu quả khai thác mà còn tạo nền tảng kỹ thuật phục vụ các dự án hạ tầng hàng không trọng điểm trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, VATM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quản lý, sử dụng vùng trời, góp phần bảo đảm hoạt động bay được tổ chức an toàn, điều hòa và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu khai thác ngày càng gia tăng.

Cụ thể, trong lĩnh vực quản lý luồng không lưu, VATM tiếp tục phát huy hiệu quả công cụ điều tiết thời gian cất cánh tính toán khi có 18.272 chuyến bay áp dụng phương thức này trong 6 tháng qua, chiếm tỷ lệ bình quân 3,72% trên tổng số chuyến bay cất, hạ cánh.

"Các biện pháp điều tiết luồng không lưu được áp dụng đúng thời điểm, đúng mục tiêu, hạn chế tối đa tác động đến hoạt động khai thác. Toàn mạng ghi nhận 2.603 chuyến bay chờ, trong đó Nội Bài và Tân Sơn Nhất chiếm hơn 70%, là cơ sở để VATM tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp tối ưu hóa luồng không lưu tại các khu vực có mật độ khai thác cao," lãnh đạo VATM cho biết thêm.

Trong những tháng còn lại của năm nay, VATM sẽ tiếp tục tập trung nâng cao năng lực điều hành bay, tối ưu hóa quản lý luồng không lưu, đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động bay; tiếp tục khẳng định vai trò là nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay quốc gia, góp phần xây dựng ngành hàng không Việt Nam phát triển an toàn, hiện đại và bền vững./.

Tổng công ty Quản lý bay hiện thực hóa mô hình “bầu trời thông minh” VATM quyết tâm thực hiện bước chuyển dịch chiến lược sang mô hình nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay có uy tín và vị thế hàng đầu trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.