Chăm lo thiết thực cho người có công và gia đình chính sách tại các địa phương

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), Hải Phòng và Đà Nẵng đã triển khai các hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà và thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi, góp phần nâng cao đời sống người có công và gia đình chính sách.

Hải Phòng: Thăm, tặng quà người có công với cách mạng

Ngày 22/7, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng do đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố đã thăm, tặng quà một số thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026).

Tại chương trình, đoàn đã thăm, tặng quà ông Nguyễn Xuân Tài, sinh năm 1955, trú tại thôn Đại Hợp, xã Tân Kỳ là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tỷ lệ thương tật 61%; ông Đặng Văn Gạ, sinh năm 1936, trú tại thôn Ngọc Lâm, xã Tân Kỳ là thương binh hạng 4/4; ông Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1960 trú tại thôn Nam Tạ, xã Vĩnh Bảo là bệnh binh tỷ lệ thương tật 81% và ông Nguyễn Công Phương, sinh năm 1983 trú tại thôn Điềm Niêm, xã Vĩnh Bảo là sỹ quan quân đội mắc bệnh hiểm nghèo, tỷ lệ tổn thương 91%.

Đoàn cũng trao quà cho 25 thương binh, bệnh binh và người có công trên địa bàn xã Nghi Dương.

Tại các gia đình, đồng chí Lã Thanh Tân bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của các thương binh, bệnh binh, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chia sẻ với những khó khăn của các thương binh, bệnh binh, đồng chí Lã Thanh Tân cho biết, thành phố luôn dành sự quan tâm đối với công tác an sinh xã hội, đặc biệt là những người có công và gia đình chính sách.

Gửi lời động viên và chúc sức khỏe tới các thương binh, bệnh binh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố mong muốn các bác tiếp tục vượt lên khó khăn, tích cực ủng hộ phong trào địa phương, là tấm gương mẫu mực, động viên con cháu trong lao động, sản xuất, đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương và thành phố.

Trước sự quan tâm sâu sắc và tình cảm của các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố và địa phương, đại diện các gia đình cho biết, thời gian qua, chính sách đối với người có công của thành phố được nâng lên so với trước, đặc biệt là sau khi Hải Phòng và Hải Dương hợp nhất đã giúp gia đình bớt khó khăn trong cuộc sống.

Các thương binh, bệnh binh và người có công khẳng định sẽ tiếp tục động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung sức xây dựng thành phố ngày càng giàu mạnh.

Thông tin với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đại diện chính quyền các địa phương cho biết đã và đang nỗ lực thực hiện hiệu quả chế độ, chính sách ưu đãi với người có công.

Theo lãnh đạo xã Tân Kỳ, xã hiện có 698 người có công đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và 620 người đang hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ. Dịp 27/7 năm nay, xã có 1.077 người được nhận quà của Chủ tịch nước và 1.082 người được nhận quà của thành phố.

Địa phương đã chuyển các phần quà dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ của Chủ tịch nước và của thành phố tới người có công, thân nhân liệt sỹ.

Cùng với việc phối hợp tiếp nhận, trao quà của Chủ tịch nước, của thành phố và các tổ chức, cá nhân đến tận tay các đối tượng chính sách, Đảng ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cũng trao 1.082 suất quà tặng các thương binh, bệnh binh, người có công, gia đình chính sách, trong đó 1.067 suất quà trị giá 100.000 đồng/suất và 15 suất quà trị giá 700.000 đồng/suất dành cho các trường hợp khó khăn.

Đà Nẵng: Để người có công có cuộc sống ngày càng tốt hơn

Những năm qua, thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công và gia đình chính sách; đồng thời đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" với nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ nhà ở, tạo sinh kế, thăm hỏi, tặng quà và chăm lo đời sống người có công.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Anh Huỳnh Thị Hồng Kiều, toàn xã hiện có 496 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương tiếp tục xác định công tác chăm lo người có công là nhiệm vụ thường xuyên; việc chi trả trợ cấp, giải quyết chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Đến nay, xã không còn hộ chính sách phải ở nhà tạm, nhà xuống cấp.

Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ năm nay, xã Tam Anh hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà, tổng kinh phí 670 triệu đồng cho các hộ chính sách gặp khó khăn về nhà ở; đồng thời tiếp tục triển khai nhiều hoạt động tri ân như phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ các gia đình chính sách.

Hiệu quả của các chính sách được thể hiện rõ qua cuộc sống của nhiều người có công. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, năm 1977, ông Đoàn Văn Sơn, ở xã Tam Anh, tham gia Quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

Sau hơn 5 năm công tác, ông phục viên, trở về địa phương và tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội. Hiện nay, với lương hưu, trợ cấp thương binh cùng sự quan tâm từ các chính sách đền ơn đáp nghĩa, gia đình ông có cuộc sống ổn định.

Ông Sơn cho biết nhiều năm qua, địa phương thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà ở và tạo điều kiện phát triển sản xuất cho các gia đình chính sách. Nhờ đó, đa số người có công và thân nhân có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn thăm hỏi gia đình ông Nguyễn Dựa, xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, thành phố tổ chức thăm, tặng quà gần 133.000 lượt người có công và gia đình chính sách với tổng kinh phí hơn 72,2 tỷ đồng; tặng quà bằng hiện vật cho gần 79.000 hộ, kinh phí hơn 39,4 tỷ đồng; đồng thời cấp phát quà của Chủ tịch nước cho 94.256 người với tổng kinh phí dự kiến hơn 28,8 tỷ đồng.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa," hỗ trợ nhà ở, sinh kế, tạo việc làm và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, phấn đấu bảo đảm mức sống của người có công và gia đình người có công bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.

Cần Thơ triển khai nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời

Toàn thành phố Cần Thơ hiện có hơn 120.000 gia đình chính sách. Thành phố đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời như, trợ cấp hằng tháng, chăm sóc y tế, hỗ trợ nhà ở cũng như tạo điều kiện phát triển kinh tế cho các gia đình chính sách.

Xúc động khi nhận căn Nhà tình nghĩa, bà Phạm Thị Kế (73 tuổi, khu vực 8, phường Vị Thanh) là con của liệt sỹ, nghẹn ngào chia sẻ từ nay, bà có thể an tâm sống trong căn nhà mới kiên cố, khang trang, sạch đẹp.

Niềm vui ấy không chỉ là chỗ ở vững chãi mà còn là sự quan tâm, tri ân sâu sắc của chính quyền địa phương đối với gia đình có công với cách mạng. Bà bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các cấp, ngành luôn quan tâm, chăm lo để cuộc sống của gia đình ngày càng ổn định hơn.

Trao tặng “Nhà tình nghĩa” cho bà Phạm Thị Kế (khu vực 8, phường Vị Thanh) là con của liệt sỹ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Thời gian qua, các phong trào như, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà nhân dịp lễ, Tết, Ngày Thương binh-Liệt sỹ được thành phố Cần Thơ duy trì và lan tỏa sâu rộng. Sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.

Nhiều hoạt động góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc đã diễn ra trên địa bàn Cần Thơ. Thành phố thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc sức khỏe người có công, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Ông Trần Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết đây là dịp để các thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, các địa phương tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tập trung huy động nguồn lực xã hội xây dựng, sửa chữa Nhà tình nghĩa, góp phần cải thiện điều kiện sống cho người có công với cách mạng, đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ./.

Triển khai điểm thu nhận mẫu ADN với thân nhân liệt sỹ chưa xác định danh tính Triển khai điểm thu nhận mẫu ADN thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, góp phần xác định danh tính các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.