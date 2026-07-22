Quảng Trị: "Giải cứu" 20 tấn sầu riêng trên xe container bị cháy

Vào khoảng 3 giờ ngày 22/7, xe ôtô đầu kéo có biển kiểm soát 15F-020.XX kéo theo rơmoóc biển kiểm soát 15RM-010.XX do tài xế Trần Quang T. (49 tuổi), trú phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng điều khiển chạy theo hướng Nam-Bắc trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông.

Khi đến Km1045+050, thuộc thôn Vĩnh Khê, xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị, xe gặp sự cố nổ lốp. Sau đó, ngọn lửa đã bùng phát và cháy lan vào thùng container.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe chở khoảng 20 tấn sầu riêng được đóng trong các thùng giấy carton.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Bến Quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bảo vệ tài sản, phân luồng giao thông.

Đồng thời, các lực lượng chức năng và người dân huy động nhân lực và phương tiện dập lửa cũng như giúp tài xế bốc dỡ hàng hóa ra khỏi xe, hạn chế thiệt hại. Rất may, khoảng 90% lô hàng đã được bốc dỡ kịp thời.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Trị) đã dập tắt hoàn toàn vụ cháy xe. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Quảng Trị: Cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ thông xe trở lại sau vụ cháy xe tải Giao thông trên tuyến cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ theo hướng Bắc-Nam, đoạn qua xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị đã được thông trở lại sau nhiều giờ bị ách tắc do vụ cháy xe ôtô tải.