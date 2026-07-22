Người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay gần nơi sinh sống

Sau khi đi vào hoạt động, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã cấp cứu, phẫu thuật kịp thời trong “giờ vàng” cho nhiều trường hợp đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng mở ra cơ hội sống cho người bệnh.

Những kết quả bước đầu đang khẳng định năng lực của một bệnh viện tuyến cuối, đồng thời giúp người dân khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao ngay gần nơi sinh sống.

Cấp cứu “giờ vàng” - thêm cơ hội sống cho người bệnh

Một trong những ca bệnh đặc biệt được cấp cứu ngay đêm trực đầu tiên tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

Bệnh nhân V.T.T (56 tuổi, ở Thanh Hóa) bị tai nạn lao động với chấn thương rất nặng. Người bệnh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương: Chấn thương sọ não nặng, vỡ lún hộp sọ, phim chụp cắt lớp ghi nhận nhiều dị vật là mảnh kính xuyên vào trong sọ kèm theo dập não và chảy máu nhiều vị trí; chấn thương cột sống ngực gây liệt tủy hoàn toàn, mất cảm giác hai chi dưới; chấn thương ngực gãy xương sườn và tràn máu màng phổi; vết thương bàn tay có tổn thương đứt gân duỗi.

Ngoài ra, người bệnh còn có nhiều vết thương phần mềm ở vùng đầu, lưng và bàn tay.

Ngay sau khi đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, các bác sỹ nhanh chóng tiếp nhận, đánh giá tình trạng và chỉ sau khoảng 1 giờ đã được đưa vào phòng mổ.

Ca phẫu thuật được thực hiện xuyên đêm, với sự phối hợp của các êkíp phẫu thuật thần kinh, cột sống, chấn thương chỉnh hình và gây mê hồi sức.

Êkíp phẫu thuật thần kinh, cột sống, chấn thương chỉnh hình cho bệnh nhân bị tai nạn nghiêm trọng được thực hiện ngay tại Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình trong tuần đầu tiên đi vào hoạt động. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Thanh Xuân, phụ trách Trung tâm phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, cho biết nếu không được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời, người bệnh có nguy cơ tử vong rất cao, đồng thời các tổn thương thứ phát có thể tiến triển nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng hồi phục của người bệnh.

May mắn cho bệnh nhân khi êkíp phẫu thuật có sự phối hợp đa chuyên khoa trong cùng một thời điểm đóng vai trò quyết định trong xử trí các ca bệnh đa chấn thương nguy kịch.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa trong cùng một thời điểm nên thời gian can thiệp được rút ngắn, hạn chế tối đa tổn thương thứ phát, từ đó, nâng cao cơ hội sống và khả năng phục hồi cho người bệnh.

Sau một tuần phẫu thuật, tình trạng sức khỏe người bệnh đã có những chuyển biến tích cực. Từ nguy kịch, đe dọa tính mạng, bệnh nhân đã tỉnh táo và tiếp tục được các bác sỹ kiểm tra tại phòng hồi sức tích cực với hy vọng sớm có thể vận động, đi lại.

Tương tự, ông Lê Văn Hiển (phường Kim Thanh, Ninh Bình) cho biết ngay sau khi con trai bị tai nạn lao động dẫn đến chấn thương nặng ở gần nhà, thay vì lựa chọn đi lên Hà Nội để cấp cứu, ông Hiển quyết định chuyển con trai tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

Tại đây, các bác sỹ nhanh chóng đánh giá tình trạng, hội chẩn, bệnh nhân tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao của êkíp mổ. Chính việc rút ngắn thời gian vận chuyển, nhanh chóng đưa bệnh nhân đến phòng mổ đã mở ra cơ hội điều trị tốt hơn, hạn chế nguy cơ tổn thương tiến triển nặng. Đến nay, con trai ông Hiển đang phục hồi chấn thương.

Cũng trong tuần đầu hoạt động, bệnh nhi 2 tuổi bị lồng ruột đã được các bác sỹ kịp thời can thiệp bằng kỹ thuật bơm hơi tháo lồng. Với sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại và quy trình cấp cứu chuyên nghiệp, bệnh nhi được xử trí nhanh chóng, hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng.

Các bệnh nhân sau phẫu thuật sẽ được chăm sóc đặc biệt tại phòng hồi sức cấp cứu. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Tiến sỹ, bác sỹ Lưu Danh Huy, phụ trách điều hành Trung tâm Chấn thương và Y học Thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, cho biết ngay từ những ngày đầu, bệnh viện đã cấp cứu, điều trị nhiều trường hợp phức tạp.

Đến nay, các bác sỹ thực hiện 55 ca mổ cấp cứu và 49 trường hợp tiểu phẫu. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai ngay trong giai đoạn đầu như, vi phẫu thần kinh, vi phẫu chi thể, thay khớp, phẫu thuật nội soi và các kỹ thuật chấn thương chỉnh hình hiện đại.

Đặc biệt, việc phối hợp đa chuyên khoa trong cấp cứu giúp người bệnh được xử trí trong "giờ vàng," nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế nguy cơ biến chứng, đồng thời giảm nhu cầu chuyển tuyến lên Hà Nội.

Hướng tới xây dựng môi trường điều trị hiện đại, an toàn

Bà Ngô Thị Nga (90 tuổi, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) là một trong những bệnh nhân được điều trị tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình sau khi nhập viện do gãy cổ xương đùi trái.

Trước đó, người nhà sử dụng đắp thuốc nam cho bà Nga và không đi điều trị ở các cơ sở y tế. Chỉ đến khi cơn đau của bà Nga tiên lượng xấu, người nhà mới đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình để điều trị. Sau khi tiếp nhận, các bác sỹ nhanh chóng thăm khám, hội chẩn và đưa ra phương án điều trị phù hợp.

Chị Vũ Thị Hoàn, con gái bệnh nhân Ngô Thị Nga chia sẻ, lúc đầu, gia đình chỉ nghĩ bà bị rạn xương nên chỉ đắp thuốc nam. Thêm vào đó, bệnh viện trên Hà Nội vừa đông vừa xa nên gia đình cũng ngại tới.

Chỉ đến khi biết Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động, gia đình nhanh chóng đưa bà nhập viện. “Đến đây tôi mới cảm nhận rõ, các bác sỹ rất nhiệt tình, cơ sở vật chất hiện đại, tạo sự tin tưởng cho người bệnh và người nhà," chị Hoàn chia sẻ.

Bác sỹ Phạm Hải Bằng, Giám đốc Trung tâm Khám bệnh, Cấp cứu và Điều trị ban ngày, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, cho biết so với cơ sở 1 tại Hà Nội, cơ sở Ninh Bình có lợi thế về diện tích và không gian để tổ chức hoạt động cấp cứu toàn diện.

Bác sỹ Phạm Hải Bằng, Giám đốc Trung tâm Khám bệnh, Cấp cứu và Điều trị Ban ngày, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, kiểm tra bệnh nhân sau khi mổ tại phòng hồi sức cấp cứu. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Không chỉ tập trung vào cấp cứu và điều trị các bệnh lý nặng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình hướng tới xây dựng môi trường điều trị hiện đại, an toàn, kiểm soát nhiễm khuẩn chặt chẽ và sử dụng kháng sinh hợp lý.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, để hiểu đúng định hướng của bệnh viện không kháng sinh đó là với những trường hợp phẫu thuật không cần thiết phải sử dụng kháng sinh điều trị, bác sỹ sẽ hạn chế tối đa việc sử dụng kháng sinh, thay vào đó, thực hiện kháng sinh dự phòng theo đúng chỉ định chuyên môn. Đây là một trong những giải pháp hướng tới nâng cao chất lượng điều trị và sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn.

Trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vận hành với quy mô 300 giường bệnh. Khi hệ thống trang thiết bị và nhân lực được bổ sung đầy đủ, bệnh viện từng bước nâng công suất lên 1.000 giường theo kế hoạch đề ra.

Một điểm nổi bật của cơ sở mới là sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 1 tại Hà Nội. Các chuyên gia thuộc nhiều chuyên khoa được cử xuống tham gia trực, khám, điều trị, phẫu thuật và đào tạo nhân lực tại Ninh Bình.

Sự vận hành đồng bộ, hiệu quả và thần tốc của hai cơ sở bệnh viện tuyến cuối ngay trên mảnh đất cố đô không chỉ góp phần giải bài toán giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương tại Hà Nội mà quan trọng hơn, đã hiện thực hóa mong muốn của hàng triệu người dân: Được khám, cấp cứu và điều trị những bệnh lý phức tạp ngay gần nơi mình sinh sống.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động đồng nghĩa với khoảng cách địa lý và thời gian cấp cứu được rút ngắn. Và với những bệnh nhân nguy kịch, mỗi phút được rút ngắn trên hành trình đến bệnh viện đồng nghĩa với việc thêm một cơ hội được cứu sống, thêm một hy vọng trở về với gia đình, mở ra kỳ vọng về một tương lai chăm sóc sức khỏe thuận tiện, chất lượng và an tâm hơn cho hàng triệu người dân Ninh Bình cũng như khu vực Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ./.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình tiếp nhận gần 2.200 lượt khám sau hơn 1 tuần Những kết quả ban đầu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình cho thấy nhu cầu tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu của người dân khu vực đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ là rất lớn.