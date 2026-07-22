Gia Lai: Quên mình cứu 2 người bị điện giật, 1 hạ sỹ hy sinh

Quân đoàn 34 vừa có báo cáo gửi Bộ Tổng Tham mưu và Cục Tác chiến về hành động dũng cảm cứu người của hạ sỹ Kpă Thiệp (sinh năm 2006) - chiến sỹ Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10) đã anh dũng hy sinh trong khi cứu 2 người dân bị điện giật tại tỉnh Gia Lai.

Theo báo cáo, hạ sỹ Kpă Thiệp (quê xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) được đơn vị giải quyết cho nghỉ phép theo chế độ về thăm gia đình từ 6 giờ ngày 19/7 đến 18 giờ ngày 30/7/2026, tại xã IaKo, tỉnh Gia Lai. Trưa 20/7, trên đường từ rẫy về nhà, hạ sỹ Kpă Thiệp cùng vợ phát hiện 2 người dân bị điện giật bất tỉnh.

Hạ sỹ Kpă Thiệp nhanh chóng kéo các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Sau đó, cả 3 đều bất tỉnh và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Chư Sê cấp cứu. Hai nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và hồi phục sức khỏe, riêng hạ sỹ Kpă Thiệp không qua khỏi.

Kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai xác định nguyên nhân hạ sỹ Kpă Thiệp tử vong là sốc do rung tim dẫn đến suy tim tối cấp vì điện giật, toàn thân không có dấu vết thương tích bởi tác động của ngoại lực.

Ngay sau vụ việc, Quân đoàn 34 đã chỉ đạo Sư đoàn 10 phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình giải quyết vụ việc, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với quân nhân hy sinh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Sê đã tặng Giấy khen cho hạ sĩ Kpă Thiệp vì hành động dũng cảm cứu người; Ủy ban Nhân dân xã IaKo đang đề nghị cấp có thẩm quyền truy tặng Bằng khen cho hạ sỹ Kpă Thiệp vì có hành động dũng cảm cứu người trên địa bàn xã.

Quân đoàn 34 đánh giá hành động dũng cảm của hạ sỹ Kpă Thiệp là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa cách mạng; tinh thần dũng cảm sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ tính mạng của nhân dân trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; hành động cao đẹp của người quân nhân cách mạng. Anh là tấm gương sáng cho mọi cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn hôm nay và mai sau học tập./.

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