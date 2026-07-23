Giám sát hành trình "điểm mặt" hơn 4.000 tài xế có dấu hiệu lái xe quá thời gian quy định

Ngày 23/7, Cục Cảnh sát giao thông ra thông báo cho biết, thông qua hệ thống giám sát hành trình của phương tiện kinh doanh vận tải truyền về Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông, từ 0 giờ đến 7 giờ ngày 23/7, đơn vị đã tổng rà soát 168 phương tiện kinh doanh vận tải (xe khách, xe tải, xe đầu kéo...) có dấu hiệu vi phạm.

Qua rà soát, lực lượng chức năng đã chuyển thông tin về 18 phương tiện đang lưu thông trên các tuyến cao tốc, gồm 8 xe khách, 6 xe tải và 4 xe đầu kéo, cho các Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt để kiểm tra.

Kết quả, lực lượng chức năng đã xử lý 4 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 2 trường hợp điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc theo quy định; 2 trường hợp vi phạm khác gồm lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không hoạt động và không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe.

Cục Cảnh sát giao thông đã tổng rà soát 168 phương tiện kinh doanh vận tải (xe khách, xe tải, xe đầu kéo...) có dấu hiệu vi phạm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã lập 4 biên bản đối với chủ phương tiện là doanh nghiệp về hành vi giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm theo quy định.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, qua khai thác dữ liệu từ hệ thống, đơn vị đã phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ và gửi thông báo vi phạm đến doanh nghiệp, lái xe theo quy định.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết việc khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình và camera trên phương tiện tại Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của lái xe, phương tiện kinh doanh vận tải, góp phần bảo đảm an toàn cho hành khách, hàng hóa, phòng ngừa tai nạn giao thông và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh vận tải./.