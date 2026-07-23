Thành phố Hồ Chí Minh: Bền bỉ hành trình chăm sóc thương, bệnh binh

Ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (Thành phố Hồ Chí Minh), sự tri ân người có công với cách mạng diễn ra thông qua việc chăm sóc thương, bệnh binh mỗi ngày. Điều đó đã trở thành nhịp sống quen thuộc của đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ, điều dưỡng suốt nhiều năm qua, góp phần hiện thực hóa sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công bằng những hành động cụ thể, gần gũi và đầy tình nghĩa.

Tri ân bằng những điều bình dị, bền bỉ

Từ bao năm qua, ngày nào cũng vậy, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất đều bắt đầu ngày mới sớm hơn nhiều nơi khác bằng những làm việc quen thuộc, người chuẩn bị thuốc, người kiểm tra huyết áp, người dìu các thương binh tập động tác phục hồi chức năng, người chuẩn bị sẵn sàng bữa sáng…

Theo báo cáo của Trung tâm, 100% thương binh, bệnh binh đang được quản lý, nuôi dưỡng đều được theo dõi sức khỏe định kỳ hai lần mỗi ngày, cấp phát thuốc đầy đủ và bảo đảm trực cấp cứu 24/24 giờ.

Với những trường hợp bệnh nặng, Trung tâm phối hợp chuyển điều trị tại các bệnh viện tuyến trên như Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Tâm thần Bà Rịa - Vũng Tàu để điều trị chuyên sâu và phục hồi chức năng. Những năm qua, đơn vị luôn bảo đảm an toàn trong công tác khám, chữa bệnh, không để xảy ra sai sót chuyên môn.

Không chỉ chăm lo sức khỏe, Trung tâm còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của các thương bệnh binh. Chế độ dinh dưỡng được xây dựng phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng người; khuôn viên luôn được giữ gìn xanh, sạch, thoáng mát. Các hoạt động đọc báo, xem truyền hình, chơi cờ, tập thể dục được duy trì thường xuyên để giúp các bác thương, bệnh binh có thêm niềm vui, vơi đi những đau đớn của bệnh tật và tuổi tác.

Bà Trần Thị Mai Cúc, bệnh binh hạng 1/3, từng tham gia cách mạng từ năm 1966 tại Đoàn 240 (Quân khu 5). Bà đã ở đây từ những năm đầu thành lập Trung tâm, nơi đây đã trở thành mái nhà thứ hai của bà. Bà kể, mới đây bà lên cơn khó thở rất nặng, đã được các y, bác sỹ cứu chữa liên tục trong 16 ngày. Các bác sỹ, điều dưỡng chăm sóc chu đáo từ thuốc men đến từng bữa ăn.

Cũng như bà Cúc, ông Nguyễn Duy Minh, thương binh hạng 1/4, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường K, hiện phải sống chung với nhiều bệnh lý như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, bệnh dạ dày, thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm. Những ngày trái gió trở trời, các vết thương cũ lại hành hạ khiến cơn đau kéo dài, sức khỏe giảm sút, tâm trạng ông cũng trở nên nặng nề hơn. Có lúc vì đau đớn, ông khó tính, cáu gắt với những người chăm sóc mình, nhưng đáp lại ông vẫn là sự nhẹ nhàng, kiên nhẫn và cảm thông của đội ngũ điều dưỡng.

Với ông Nguyễn Công Thắng, thương binh mất cả hai chân khi mới 19 tuổi tại chiến trường K, có 43 năm gắn bó tại Trung tâm chứng kiến sự tận tâm của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên nơi đây cho biết, điều khiến các thương bệnh binh yên tâm nhất không chỉ là thuốc men hay cơ sở vật chất, mà là cảm giác luôn có y bác sỹ, điều dưỡng ở bên bất cứ khi nào cần đến.

Mỗi phòng đều có chuông gọi khẩn cấp nối với phòng y tế. Chỉ cần bấm chuông, dù giữa đêm khuya, các y bác sỹ cũng có mặt rất nhanh để kiểm tra, xử lý. Các cô, các chú coi thương, bệnh binh như người thân trong gia đình.

Những lời kể mộc mạc ấy không chỉ phản ánh sự hài lòng của người được chăm sóc mà còn cho thấy các chính sách ưu đãi người có công của Đảng và Nhà nước đang được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày.

Ở nơi đây, sự tri ân diễn ra hằng ngày, hiện diện trong từng bữa cơm, viên thuốc, từng bước chân dìu đỡ và cả những đêm thức trắng của đội ngũ thầy thuốc, điều dưỡng bên giường bệnh. Những việc làm bình dị ấy lặp đi lặp lại qua bao nhiêu năm tháng, bền bỉ, không ồn ào, không phô trương, nhưng lại là biểu hiện sinh động nhất của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Giúp thương binh mặc quân phục. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Để mỗi ngày đều là ngày 27/7

Ra đời năm 1977, Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất từng là nơi chăm sóc gần 500 thương binh, bệnh binh đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Gần nửa thế kỷ trôi qua, cùng với sự phát triển của hệ thống chính sách ưu đãi người có công, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm cũng không ngừng được mở rộng. Ngoài nuôi dưỡng, điều trị thương, bệnh binh nặng, đơn vị còn tổ chức điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người có công và thân nhân người có công trên phạm vi cả nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm đã đón gần 700 lượt người có công đến điều dưỡng tập trung. Điều đáng trân trọng là 100% đại biểu sau thời gian điều dưỡng đều đánh giá hài lòng về chất lượng phục vụ, điều kiện cơ sở vật chất cũng như tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên. Những con số ấy không đơn thuần phản ánh hiệu quả hoạt động của một cơ sở điều dưỡng, mà còn cho thấy sự chăm lo đối với người có công ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và gần gũi hơn.

Đằng sau những kết quả ấy là sự cống hiến thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, y, bác sỹ, điều dưỡng đã dành cả tuổi nghề để gắn bó với việc chăm sóc thương, bệnh binh.

Y sỹ Đinh Văn Quang có 23 năm gắn bó với Trung tâm. Anh nói, anh có bố đẻ và bố vợ đều là thương binh nên anh thấu hiểu những đau đớn về thể xác, tổn thương về tinh thần mà các bác thương, bệnh binh phải mang theo suốt cuộc đời. Mỗi bác có một hoàn cảnh, một bệnh lý khác nhau và đều cần sự chăm sóc tận tình, kiên nhẫn, bền bỉ nên anh chưa khi nào nản lòng khi khám và điều trị cho các bác.



Y sỹ Quang nhớ như in trường hợp bác Ngô Văn Trao, thương binh hạng 1/4, bị liệt cột sống và mắc nhiều bệnh nặng. Sau khi bệnh viện tuyến trên trả về vì tiên lượng rất xấu, tập thể y, bác sỹ, điều dưỡng của Trung tâm vẫn kiên trì chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng. Với sự tận tâm ấy, bác Trao đã sống thêm hơn 2 năm bên đồng đội trước khi qua đời ở tuổi 88.

Bác sỹ Chuyên khoa I Tống Đức Bình, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất luôn nhắc nhở đội ngũ cán bộ, nhân viên trong đơn vị về sự tận tụy. Những năm qua, cùng với việc chế độ, chính sách đối với người có công ngày càng được hoàn thiện, Trung tâm luôn quán triệt phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, coi thương, bệnh binh như chính người thân của mình.

Hằng ngày, các y, bác sỹ đều trực tiếp đến từng phòng thăm khám, theo dõi sát diễn biến sức khỏe, từ các chỉ số sinh tồn, tình trạng vết thương tì đè đến chế độ dinh dưỡng, giấc ngủ để kịp thời điều chỉnh phương án điều trị phù hợp nhất. Các thương, bệnh binh tại đây còn thường xuyên nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành và tổ chức Chính trị - xã hội đến thăm hỏi, tặng quà, dành nhiều tình cảm, sự biết ơn với người đã hy sinh một phần xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc.

Năm 2026, Trung tâm đã đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đến thăm, động viên các thương, bệnh binh, tiếp thêm niềm vui và sự ấm áp đối với những người lính năm xưa.

Tại chuyến thăm Trung tâm ngày 19/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự xúc động trước những hy sinh, mất mát của các thương, bệnh binh, ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm trong nhiều năm qua. Chủ tịch Quốc hội mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần để các thương, bệnh binh luôn cảm nhận được sự yêu thương, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Gần tám thập kỷ kể từ Ngày Thương binh - Liệt sỹ đầu tiên, sự tri ân của đất nước với người có công không chỉ được thể hiện bằng những chủ trương, chính sách ngày càng hoàn thiện, mà còn được bồi đắp từ chính những con người đang ngày đêm tận tụy chăm sóc các thương, bệnh binh tại các Trung tâm Điều dưỡng, trong đó có Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất. Nơi đây, mỗi ngày đều là một ngày tri ân, mỗi việc làm bình dị đều góp phần sưởi ấm những người đã hy sinh một phần thân thể, tuổi thanh xuân cho Tổ quốc./.

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