Bộ đội Biên phòng An Giang: "Vành đai thép” nơi đảo Ngọc Phú Quốc

Đặc khu Phú Quốc không chỉ là trung tâm kinh tế-du lịch của tỉnh An Giang mà còn là “cửa ngõ biển Tây,” giữ vai trò chiến lược về quốc phòng-an ninh trên vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc.

Trước thềm APEC 2027, Bộ đội Biên phòng An Giang đã phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện quốc tế này.

Các biện pháp bao gồm kiểm soát biên giới, tuần tra biển đảo, bảo vệ công trình trọng điểm, phòng, chống tội phạm và xử lý tình huống khẩn cấp được triển khai đồng bộ.

Sứ mệnh bảo đảm an ninh APEC 2027

Thượng tá Phạm Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chia sẻ đơn vị xác định nhiệm vụ bảo đảm chủ quyền, an ninh biên giới, cửa khẩu và giữ vững ổn định địa bàn là yêu cầu đặc biệt quan trọng, góp phần tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại của đất nước.

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, đơn vị đã chủ động rà soát, xây dựng và bổ sung các phương án bảo vệ biên giới, cửa khẩu, cảng biển, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất-nhập cảnh, xuất-nhập khẩu, giám sát các hoạt động vận chuyển khoáng sản (cát, đá) xây dựng các công trình hạ tầng ở Phú Quốc phục vụ APEC.

Bộ đội Biên phòng An Giang cùng các lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ, từ sớm và từ xa, nhằm đảm bảo APEC 2027 diễn ra tuyệt đối an toàn, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tàu Bộ đội Biên phòng An Giang tuần tra, kiểm soát trên khu vực biển Phú Quốc (An Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Bộ đội Biên phòng An Giang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và đặc khu Phú Quốc trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất-nhập cảnh trái phép và các hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu vực biên giới biển.

Việc xây dựng các phương án hiệp đồng giữa các lực lượng triển khai đồng bộ, nhằm bảo đảm khả năng xử lý nhanh, hiệu quả các tình huống có thể xảy ra. Đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

“Với tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, Bộ đội Biên phòng An Giang quyết tâm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; góp phần vào thành công của Năm APEC 2027 và nâng cao hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế” - Thượng tá Phạm Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Cùng với đó, các biện pháp bảo đảm an ninh của Bộ đội Biên phòng An Giang là kiểm soát chặt chẽ biên giới và vùng biển đảo, tăng cường tuần tra trên biển và cửa khẩu biên giới để ngăn chặn xâm nhập trái phép, buôn lậu, vận chuyển ma túy; phối hợp với Hải quân Vùng 5, Vùng Cảnh sát biển 4 bảo vệ vùng biển Tây Nam, đặc biệt là khu vực quanh đảo Phú Quốc.

Đồng thời, đơn vị bảo vệ các công trình trọng điểm như: Trung tâm Hội nghị APEC 2027, sân bay quốc tế Phú Quốc và tuyến đường ĐT.975, Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc… Bộ đội Biên phòng An Giang mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm ma túy, hình sự, kinh tế, đảm bảo môi trường an toàn cho thi công và tổ chức sự kiện; đấu tranh với các hành vi lợi dụng không gian mạng để gây mất an ninh, trật tự; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy tại các địa điểm trọng yếu; xây dựng kịch bản ứng phó đa dạng trong mọi tình huống.

“Vành đai thép” nơi đảo Ngọc

Với diện tích hơn 575km2 và đường bờ biển dài khoảng 143km, đặc khu Phú Quốc mỗi ngày đón từ 11.000-13.000 lượt khách ra đảo bằng đường biển cùng khoảng 10.000 tấn hàng hóa qua các cảng biển.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc với lưu lượng hành khách 10.150-13.500 người/ngày; trong đó, phần lớn là khách quốc tế đi và đến đảo.

Cán bộ, chiến sỹ Trạm kiểm soát Biên phòng Rạch Đầm, Đồn Biên phòng cửa khẩu An Thới (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang) kiểm tra hồ sơ tàu cá ngư dân. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Cùng với đó, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu xăng dầu, gian lận thương mại… đặt ra yêu cầu cao về quản lý an ninh, giao thông, dịch vụ và thách thức về kiểm soát xuất-nhập cảnh, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh ngoại giao.

Do đó, các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; quản lý bảo vệ biên giới vùng biển đảo; huấn luyện, xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại.

Thượng tá Đường Văn Hôn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chia sẻ cán bộ, chiến sỹ đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo qua các trường quân đội, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, đủ sức hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2026, đơn vị hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ vùng biển đảo; phòng, chống xuất-nhập cảnh và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới vùng biển.

Các ban, đội, trạm tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát trên biển; kiểm tra, quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực cảng, bến bãi, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông phối hợp với kiểm ngư, đặc khu Phú Quốc tuần tra trên biển phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Trong những tháng đầu năm 2026, đơn vị phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là các chủ tàu cá, thuyền trưởng, thuyền viên về chống IUU hơn 130 buổi với trên 1.850 lượt người dự.

Trong phòng, chống ma túy và tội phạm, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông đã bắt giữ 3 vụ/3 đối tượng, tang vật thu giữ 1.550 bao thuốc lá ngoại, xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ hàng chục ngàn lượt tàu khách, phà khách, tàu hàng, tàu xuất - nhập bến.

Hội nghị Cấp cao APEC 2027 dự kiến số lượng đại biểu tham dự từ 10.000 người trở lên đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC. Nguy cơ tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng sự kiện để hoạt động chống phá cần được kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Bộ đội Biên phòng An Giang và sứ mệnh bảo đảm an ninh APEC 2027, tạo dựng “vành đai thép” vững chắc, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chuỗi sự kiện quan trọng này.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã chủ động chuyển hình thức quản lý từ “thường xuyên” sang “tăng cường,” xây dựng và triển khai kế hoạch “Vòm phòng không bền vững”, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các sự kiện của Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Đặc biệt, “thế trận lòng dân” được coi là chìa khóa then chốt. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia,” thắt chặt tình quân dân, biến mỗi ngư dân, người dân vùng biên trở thành một “cột mốc sống” bảo vệ chủ quyền, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tất cả quyết tâm cho một kỳ APEC thành công.

Với tinh thần chủ động, đoàn kết và trách nhiệm, Bộ đội Biên phòng An Giang quyết tâm giữ vững an ninh biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, góp phần quan trọng vào thành công của Năm APEC 2027; từ đó nâng cao vị thế và hình ảnh một Việt Nam an toàn, mến khách trên trường quốc tế./.

An Giang: Quyết liệt trong chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC 2027 An Giang quyết liệt trong công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC 2027, góp phần gìn giữ uy tín của tỉnh, hình ảnh quốc gia và niềm tin của Trung ương đối với tỉnh.

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