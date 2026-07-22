Một cuộc chia tay của người đàn ông đã thắp sáng cho ba cuộc đời khác

Ngày 22/7, Bệnh viện Thanh Nhàn thông tin gia đình một nam bệnh nhân chết não, giữa thời khắc đau đớn nhất của gia đình đã đưa ra quyết định hiến tặng tạng để cứu sống những người bệnh khác.

Quyết định ấy đã mang lại cơ hội ghép gan cho một người bệnh suy gan giai đoạn cuối tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và ánh sáng cho hai người bệnh đang chờ ghép giác mạc tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

Trước đó, sau biến cố nghiêm trọng, ông L.V.H. (sinh năm 1963) được chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng nguy kịch. Các bác sỹ đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện và áp dụng mọi biện pháp hồi sức tích cực với hy vọng giành lại sự sống. Suốt nhiều giờ, các ê-kíp liên tục chạy đua với thời gian. Nhưng tổn thương não quá nặng khiến mọi nỗ lực chuyên môn không thể thay đổi diễn biến của bệnh. Người bệnh được xác định chết não theo đúng quy định chuyên môn.

Là người đại diện gia đình ký vào đơn hiến tạng, anh Khánh - con trai ông L.V.H. kể lại, trước khi đặt bút ký, cả nhà đã ngồi lại với nhau rất lâu, ai cũng đau đớn. Nhưng cuối cùng, mọi người đều thống nhất lựa chọn điều mà họ tin rằng người cha cũng sẽ mong muốn.

"Con người rồi ai cũng sẽ phải ra đi. Nhưng nếu mình biết cho đi thì một phần của mình sẽ còn mãi. Tôi tin bố sẽ thanh thản hơn khi biết rằng từ sự ra đi của mình đã có thêm những người khác được sống," anh Khánh trải lòng.

Quyết định ấy không làm nỗi đau vơi đi. Nhưng khiến nỗi đau ấy trở nên có ý nghĩa.

Ngay sau khi gia đình đồng ý hiến mô, tạng, Bệnh viện Thanh Nhàn lập tức kích hoạt quy trình điều phối hiến tạng. Hàng chục bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa phối hợp khẩn trương để hồi sức bảo tồn tạng, đánh giá chức năng các tạng hiến và chuẩn bị cho ca lấy tạng. Đồng thời, bệnh viện phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Mắt Trung ương nhằm bảo đảm từng khâu được thực hiện chính xác, an toàn và trong thời gian ngắn nhất.

Sau quá trình đánh giá và điều phối, lá gan của ông L.V.H. được ghép cho một người bệnh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hai giác mạc được chuyển tới Bệnh viện Mắt Trung ương, mang lại cơ hội tìm lại ánh sáng cho hai người bệnh khác.

Bác sỹ lấy giác mạc của người hiến tặng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tiến sỹ Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho hay, mỗi ca hiến mô, tạng sau chết não đều là một hành trình đặc biệt, nơi y học gặp gỡ lòng nhân ái.

"Người thầy thuốc luôn làm tất cả để cứu chữa người bệnh đến giây phút cuối cùng. Khi sự sống không còn có thể níu giữ, điều chúng tôi có thể làm là đồng hành cùng gia đình để một phần sự sống ấy được tiếp tục trong cơ thể những người khác. Mỗi quyết định hiến mô, tạng sau chết não là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp, không chỉ cứu sống nhiều người bệnh mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng," Tiến sỹ Nguyễn Văn Thường bày tỏ.

Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, Bệnh viện Thanh Nhàn đang từng bước hoàn thiện quy trình phát hiện, hồi sức bảo tồn người hiến chết não, tư vấn và phối hợp điều phối theo đúng hướng dẫn của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, với mong muốn ngày càng có nhiều người bệnh được hồi sinh từ những nghĩa cử cao đẹp.

Ở nơi một gia đình đang lặng lẽ nói lời tạm biệt. Ba gia đình khác đã đón nhận hy vọng. Một sự sống được nối dài. Hai đôi mắt có cơ hội nhìn thấy ánh sáng. Đó chính là điều kỳ diệu mà hiến mô, tạng mang lại.

"Gia đình tôi chỉ mong những người được nhận tạng của bố sẽ sống khỏe mạnh, sống tử tế, sống có ích và trân trọng món quà mà bố tôi đã để lại. Khi biết họ được sống, chúng tôi cũng cảm thấy bố mình vẫn đang hiện diện đâu đó giữa cuộc đời này," Anh Khánh cho hay./.

Hai bệnh nhân nghèo nhìn lại được ánh sáng nhờ ghép giác mạc miễn phí Điểm chung của cả hai bệnh nhân là đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Do vậy, việc tiếp cận phương pháp ghép giác mạc đắt đỏ từng là điều nằm ngoài tầm tay của cả hai gia đình.