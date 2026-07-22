Hai bệnh nhân nghèo nhìn lại được ánh sáng nhờ ghép giác mạc miễn phí

Ngày 22/7, Bệnh viện Đông Đô thông tin các bác sỹ của bệnh viện đã tiến hành ghép giác mạc thành công cho hai bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và được ghép miễn phí.

Chị N.T.V.H. (34 tuổi) gặp phải biến cố chấn thương mắt do cành cây đâm phải từ nhiều năm trước đã để lại vết loét ngày một tiến triển nặng, dẫn đến thủng giác mạc và để lại vết sẹo lớn, tước đi của chị thị lực rõ ràng. Mắt chị H. nhìn lúc nào cũng mờ như có màn sương che phủ và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày.

Trường hợp khác là cháu Đ.H.T. (14 tuổi) bị suy giảm thị lực nghiêm trọng do bệnh lý giác mạc chóp kèm cơ địa dị ứng. Những cơn ngứa mắt khiến em thường xuyên đưa tay dụi mắt, vô tình khiến giác mạc biến dạng từng ngày, đôi mắt ngày càng nhìn mờ mờ.

Điểm chung của cả hai bệnh nhân là đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Do vậy, việc tiếp cận phương pháp ghép giác mạc đắt đỏ từng là điều nằm ngoài tầm tay của cả hai gia đình. Hai ca ghép được thực hiện bởi Phó giáo sư Hoàng Thị Minh Châu cùng ê-kíp.

Theo các bác sỹ, trường hợp của cháu Đ.H.T. được chỉ định ghép giác mạc xuyên với tiên lượng phục hồi thị lực khả quan. Riêng ca phẫu thuật của chị H. phức tạp hơn do tổn thương cũ gây dính các tổ chức nội nhãn và đục trắng thể thủy tinh. Các bác sỹ đã phối hợp ghép giác mạc đồng thời thay thể thủy tinh nhân tạo trong cùng một cuộc mổ để tối ưu kết quả điều trị.

Để thực hiện thành công hai ca ghép, các bác sỹ phải chạy đua với thời gian ngay từ khi tiếp nhận nguồn giác mạc hiến tặng. Do thời gian bảo quản giác mạc sau khi lấy rất ngắn, ngay khi Ngân hàng Mô nhận được thông báo từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia về nguồn mô phù hợp, bệnh viện lập tức rà soát danh sách chờ, liên hệ người bệnh và chuẩn bị mọi điều kiện để tiến hành phẫu thuật trong thời gian sớm nhất.

Thạc sỹ Đinh Thị Phương Thủy cho hay, áp lực lớn nhất với các bác sỹ là làm sao để ca ghép thành công, nguồn mô hiến được sử dụng hiệu quả và mang lại cơ hội hồi phục cho người bệnh. Đến nay, các ca ghép giác mạc thực hiện tại đều đạt kết quả tốt.

Bác sỹ Đinh Thị Phương Thủy cũng bày tỏ sự tri ân đối với những gia đình đã đồng ý hiến mô, tạng của người thân. Trong thời khắc đau thương nhất, việc gia đình người hiến tạng đưa ra quyết định hiến tặng một phần cơ thể để cứu giúp người khác là nghĩa cử vô cùng cao đẹp, giúp nhiều bệnh nhân có cơ hội tìm lại ánh sáng và cuộc sống.

Thành công của hai ca ghép giác mạc không chỉ mở ra cơ hội tìm lại ánh sáng cho hai bệnh nhân nghèo mà còn góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến tặng mô, tạng, khi một nghĩa cử cao đẹp có thể tiếp tục mang lại hy vọng và thay đổi cuộc sống của nhiều người./.

Bệnh viện Trung ương Huế ghép tạng thành công cho 6 bệnh nhân từ một người hiến Từ nguồn tạng hiến của một người cho chết não, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 6 ca ghép gồm 1 ca ghép tim, 1 ca ghép gan, 2 ca ghép thận và 2 ca ghép giác mạc.