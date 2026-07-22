Phẫu thuật cắt khối u phổi 16cm và tạo hình phế quản với kỹ thuật hiện đại

Ngày 22/7, Bệnh viện K thông tin, các bác sỹ Khoa Ngoại lồng ngực của bệnh viện phẫu thuật thành công bỏ khối u phổi kích thước khoảng 15 x 16 cm, nạo vét hạch và tạo hình phế quản với kỹ thuật hiện đại cho một nam bệnh nhân.

Bệnh nhân L.T.H. với các kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy khối u phổi trái đã phát triển với kích thước khoảng 15 x 16 cm. Nội soi phế quản ghi nhận khối u gây bít tắc phế quản thùy trên phổi trái, trong khi kết quả chụp PET/CT cho thấy khối u làm xẹp gần toàn bộ thùy trên phổi trái, đồng thời ghi nhận hạch trung thất nghi ngờ di căn.

Sau khi đánh giá vị trí khối u, mức độ xâm lấn và chức năng hô hấp còn lại, người bệnh được các bác sỹ chỉ định phẫu thuật tạo hình phế quản (Sleeve) cắt thùy trên phổi trái kết hợp vét hạch.

Tiến sỹ Nguyễn Văn Lợi - Phó Trưởng khoa Ngoại lồng ngực cho hay phẫu thuật Sleeve là một trong những kỹ thuật khó của ngoại khoa lồng ngực. Thay vì cắt bỏ toàn bộ lá phổi, phẫu thuật viên sẽ cắt bỏ phần phổi chứa khối u cùng đoạn phế quản bị xâm lấn, sau đó tái tạo lại đường thở bằng cách nối phần phế quản còn lành. Kỹ thuật này vừa đảm bảo nguyên tắc điều trị ung thư, vừa bảo tồn tối đa nhu mô phổi còn lại, giúp người bệnh duy trì chức năng hô hấp tốt hơn sau phẫu thuật khi đáp ứng đầy đủ các chỉ định chuyên môn.

Đây cũng là một trong những nội dung nằm trong việc thực hiện chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia áp dụng trong ngành y tế theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.”

Theo bác sỹ Lợi, trong điều trị ung thư phổi, không có một phác đồ chung cho tất cả người bệnh. Mỗi trường hợp đều được xây dựng chiến lược điều trị dựa trên giai đoạn bệnh, vị trí khối u, chức năng hô hấp và thể trạng của từng người, nhằm vừa đảm bảo hiệu quả điều trị, vừa bảo tồn tối đa chất lượng sống sau này.

Ca bệnh của bệnh nhân L.T.H. không chỉ đặt ra một thách thức chuyên môn với chỉ định phẫu thuật tạo hình phế quản mà còn là lời nhắc nhở mỗi người về việc theo dõi sức khỏe định kỳ phát hiện sớm bệnh.

Theo các chuyên gia, người có tiền sử hút thuốc nhiều năm, người trên 50 tuổi hoặc mắc các bệnh lý hô hấp mạn tính cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện những dấu hiệu như ho kéo dài trên ba tuần, ho thay đổi tính chất, đau ngực, khó thở hay sụt cân không rõ nguyên nhân để được thăm khám kịp thời./.

Tìm lời giải cho xu hướng gia tăng ung thư phổi ở người trẻ không hút thuốc Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở các loại nông sản canh tác theo phương pháp thông thường có thể là một trong những yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh.