Bộ Công Thương siết tiến độ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW đẩy mạnh quản trị số

Bộ Công Thương vừa có Thông báo số 251/TB-BCT về Kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ ba của Ban Chỉ đạo của Bộ Công Thương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Cụ thể, thực hiện Chương trình công tác của Bộ Công Thương, ngày 10/7/2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị lần thứ ba của Ban Chỉ đạo của Bộ Công Thương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Sau khi nghe báo cáo của Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, về tình hình, kết quả 1,5 năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; các báo cáo chuyên đề của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Văn phòng Bộ, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện một số viện, trường thuộc Bộ, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo, kết luận và giao các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị đổi mới nhận thức và phương thức tổ chức thực hiện, chuyển mạnh từ quản lý sang quản trị; không chỉ đánh giá thông qua tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch mà phải quản trị, tối ưu hóa nguồn lực và chất lượng sản phẩm đầu ra; huy động sự tham gia của các tổ chức nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh trong ngành công thương. Nghiên cứu lựa chọn, giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp khu vực tư nhân có năng lực quản trị tốt, hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, báo cáo tài chính được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập có uy tín, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ quán triệt đến từng công chức, viên chức và người lao động; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, không để nhiệm vụ quá hạn, tồn đọng. Thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, theo dõi, giám sát công việc; tăng cường ứng dụng công nghệ mới, nền tảng số và trợ lý ảo trong thực thi công vụ.

Các đơn vị thuộc Bộ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tổ chức triển khai; hướng dẫn, phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Về nhiệm vụ cụ thể, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng giao Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát, xác định rõ các hạn chế, điểm nghẽn, nguyên nhân và giải pháp khắc phục; đồng thời xác định cụ thể mục tiêu, sản phẩm, tiến độ, đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm, tiêu chí đo lường, đánh giá đối với từng nhiệm vụ. Hoàn thành trước ngày 30/7/2026.

Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ trưởng giao Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Cục ĐCK) cập nhật các bài toán lớn, 6 công nghệ và 16 sản phẩm công nghệ chiến lược; xây dựng kế hoạch triển khai, đảm bảo rõ đầu mối, người chịu trách nhiệm tới từng công nghệ, sản phẩm; phát triển công nghệ chiến lược phải gắn với hệ sinh thái gồm cơ quan quản lý nhà nước (Cục ĐCK, đơn vị quản lý chuyên ngành), các doanh nghiệp trong ngành công thương, viện, trường. Hoàn thành trước ngày 30/7/2026.

Bộ trưởng cũng giao các viện, trường trên cơ sở các bài toán, công nghệ và sản phẩm được giao của Bộ, nghiên cứu, đề xuất, đăng ký chủ trì hoặc phối hợp triển khai, làm chủ các công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược phù hợp cơ sở vật chất, hạ tầng và kinh nghiệm của các viện, trường. Đồng thời, gửi đề xuất về Cục ĐCK trước trước ngày 20/7/2026 để tổng hợp chung vào Kế hoạch của Bộ.

Về chuyển đổi số, Bộ trưởng giao Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số rà soát tổng thể, nghiên cứu, xem xét đề xuất phương án: Cải tạo, nâng cấp, ... triệt để hệ thống quản lý văn bản nội bộ IMOIT để đáp ứng các tính năng quản lý công việc, theo dõi tiến độ, cảnh báo, nhắc việc, sàng lọc, theo dõi, thống kê... để kịp thời đưa vào chương trình, kế hoạch nguồn kinh phí năm 2027; xây dựng hệ thống lưu trữ nội bộ đảm bảo tính năng bảo mật, an toàn thông tin, và phân quyền cho các Cục Vụ sử dụng để thuận lợi trong triển khai công việc. Hoàn thành trước ngày 15/8/2026./.

Đột phá theo Nghị quyết 57: Khi trọng tâm chuyển sang kết quả thực chất Những chỉ đạo của Chính phủ cùng các mô hình triển khai tại địa phương cho thấy Nghị quyết 57-NQ/TW bước sang giai đoạn tăng tốc thực thi, hướng tới các kết quả cụ thể và tạo giá trị cho nền kinh tế.

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