Khánh thành chùa Hoa Nghiêm tại Đông Bắc Thái Lan, gìn giữ bản sắc văn hóa Việt

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, tại huyện Phu Luang, tỉnh Loei (Đông Bắc Thái Lan) mới đây đã diễn ra lễ khánh thành chùa Hoa Nghiêm theo nghi thức Phật giáo An Nam tông (Phật giáo Đại thừa Việt tông tại Thái Lan), một dòng Phật giáo do cộng đồng người Việt hình thành từ cuối thế kỷ 18.

Huyện Phu Luang là địa danh có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, nằm trên tuyến đường Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đi qua trong hành trình từ tỉnh Phichit đến tỉnh Udon Thani năm 1928 khi Người hoạt động cách mạng tại Thái Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh chùa Hoa Nghiêm là công trình văn hóa thể hiện sự đoàn kết, chung sức của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, sự đồng hành của người dân sở tại và sự ủng hộ của chính quyền địa phương.

Theo Tổng Lãnh sự, việc khánh thành ngôi chùa trên tuyến đường Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đi qua, đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần vun đắp tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Tổng Lãnh sự bày tỏ tin tưởng chùa Hoa Nghiêm sẽ trở thành địa chỉ kết nối các giá trị lịch sử và văn hóa, góp phần lưu giữ dấu ấn về hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan, đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng người Việt và người dân địa phương, qua đó tăng cường giao lưu, gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và Thái Lan.

Lễ khánh thành diễn ra với nhiều nghi thức truyền thống như khai sơn khánh thành chùa, cúng dường công đức và trồng cây lưu niệm chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan. Tham dự buổi lễ có đông đảo chư tăng thuộc Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Nguyên thủy, cùng hàng trăm Phật tử Thái Lan và kiều bào Việt Nam.

Chùa Hoa Nghiêm (Anamngamsrisukhumaphat) được xây dựng trên khu đất do bà Ngamsri Sukhumphan, một người Thái gốc Việt, hiến tặng cùng khoản kinh phí ban đầu 800.000 baht (khoảng 24.600 USD).

Trong quá trình xây dựng, ngôi chùa tiếp tục nhận được sự đóng góp của nhiều hội đoàn và cá nhân trong cộng đồng người Việt tại Thái Lan, thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay gìn giữ bản sắc văn hóa, tín ngưỡng của người Việt ở nước ngoài./.

Khánh thành ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại thủ đô Tokyo Nhật Bản Chùa Đại Ân Tokyo được hoàn thành là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với người Việt Nam tại Tokyo nói riêng và tại Nhật Bản nói chung, góp phần giữ gìn văn hóa, tâm linh, thúc đẩy giao lưu Việt-Nhật.

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