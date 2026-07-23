Gấp rút hoàn thành nhiều nhà tình nghĩa 'ngăn nắng, chắn mưa' cho người có công

Đến cuối tháng Bảy, những ngôi nhà xây dựng mới và sửa chữa thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, thương binh, bệnh binh, thân nhân, con đẻ của người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được các địa phương tỉnh Quảng Ngãi gấp rút thực hiện.

Trong số đó, nhiều căn nhà đã được khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng, giúp các gia đình chính sách yên tâm sinh sống.

Bà Đặng Thị Tám (sinh năm 1955, thôn Đức Hiệp, xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết chồng bà tham gia lực lượng du kích trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Sau hòa bình, vợ chồng bà có với nhau 3 người con, song con gái cả Lê Thị Thanh Thúy (sinh năm 1979) bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, không thể nhận thức và làm việc bình thường được.

Đến nay, khi đã gần 50 tuổi, chị Thúy vẫn phải nhờ đến sự chăm sóc của mẹ. Gần 30 năm kể từ ngày chồng mất, một mình bà Tám nuôi dạy các con, nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, bà và con gái cả vẫn phải ở cùng nhà với cậu con trai út. Chính vì vậy, chính quyền xã Long Phụng đã tiến hành hỗ trợ xây dựng mới căn nhà cho mẹ con bà Tám.

Căn nhà được khởi công từ đầu tháng Sáu, với diện tích nền 44m2. Từ ngày đầu xây dựng, các cán bộ, chiến sỹ của Ban Chỉ huy Quân sự xã và Trung đoàn Bộ binh 887, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên có mặt, phân công công việc cụ thể, phối hợp với đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa căn nhà vào sử dụng.

“Được chính quyền địa phương xây dựng cho căn nhà mới, tôi mừng lắm. Bây giờ tôi có nơi để ở, chăm sóc con gái thuận tiện, không làm ảnh hưởng đến việc học hành của các cháu nữa. Gia đình tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước nhiều lắm,” bà Đặng Thị Tám xúc động nói.

Lực lượng dân quân, quân sự xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương hoàn thiện căn nhà cho bà Đặng Thị Tám. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Theo ông Trần Công Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Long Phụng, sau quá trình rà soát, chính quyền xã xác định có 7 ngôi nhà của gia đình chính sách phải sửa chữa và 1 ngôi nhà phải xây mới.

Đảng ủy xã đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy Quân sự, các lực lượng địa phương huy động được hơn 110 ngày công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách trên địa bàn. Toàn bộ 7 ngôi nhà cần phải sửa chữa đã được hoàn thành, giúp các gia đình ổn định cuộc sống để yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế.

Trong khi đó, căn nhà xây mới của bà Đặng Thị Tám đang được hoàn thiện, dự kiến khánh thành trước 27/7. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục có phương án hỗ trợ cho gia đình bà các trang thiết bị, vật dụng cần thiết trong sinh hoạt hằng ngày.

Tại các xã phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi, dù đang bước vào mùa mưa song với quyết tâm của chính quyền địa phương và các đơn vị xây dựng, nhiều căn nhà hỗ trợ gia đình chính sách đã dần hoàn thiện.

Vợ chồng ông A Dua (sinh năm 1950) và bà Y Thê (sinh năm 1945), trú xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi, cùng tham gia du kích trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước.

Ông A Dua tham gia lái xe, vận chuyển đạn, pháo, vũ khí cho bộ đội ở vùng Quảng Nam (cũ), bà Y Thê làm thanh niên xung phong, gùi vũ khí, đạn dược, pháo phản lực ĐKB cho bộ đội ta tại vùng Măng Búk, tỉnh Kon Tum (cũ).

Sau khi đất nước thống nhất, ông bà về xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông (nay là xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi) làm ruộng.

Năm 1999, gia đình ông bà chuyển về xã Tu Mơ Rông để sinh sống và tiếp tục làm ruộng. Đời sống gia đình gặp nhiều khó khăn, hai ông bà phải ở trong một căn nhà tạm đã lâu năm, nguy cơ đổ sập cao trước mùa mưa bão.

Trước thực trạng đó, qua quá trình rà soát, chính quyền xã Tu Mơ Rông đã vận động xã hội hóa được 70 triệu đồng; đồng thời gia đình ông A Dua, bà Y Thê đóng góp thêm 30 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới.

“Trước đây ở trong căn nhà ván gỗ, tôi rất lo lắng mỗi khi mưa to, gió lớn, bởi không biết những cột gỗ đã mục có thể chịu đựng được hay không. Bây giờ được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng một căn nhà mới khang trang, sạch sẽ, vợ chồng tôi rất vui. Có nơi ở mới an toàn thì mình sẽ yên tâm lao động, sản xuất," bà Y Thê vui vẻ nói.

Hưởng ứng chương trình xây nhà tình nghĩa, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã triển khai hỗ trợ xây dựng mới 10 căn nhà cho gia đình thương binh, người có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí 700 triệu đồng.

Đến nay, các căn nhà đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, giúp cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng yên tâm lao động, sản xuất.

Vợ chồng ông A Phâng (sinh năm 1952, trú xã Kon Plông) là thương binh, có công với cách mạng. Căn nhà cũ làm bằng ván gỗ ghép lại của gia đình ông đã xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Được hỗ trợ 70 triệu đồng từ Công ty Điện lực Quảng Ngãi, vợ chồng ông bà đã xây dựng một căn nhà mới vững chắc, an toàn trước mùa mưa bão. Căn nhà được khánh thành, bàn giao vào chiều 22/7.

Căn nhà mới được Công ty Điện lực Quảng Ngãi trao tặng cho gia đình ông A Phâng, xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi vào chiều 22/7. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

“Vợ chồng tôi có tuổi rồi, không làm gì ra tiền nữa, nên cứ ở trong căn nhà cũ dột nát. Mùa mưa bão, gió thổi lớn cũng lo lắng lắm, nhưng không biết phải làm sao. May mắn là chúng tôi được Công ty Điện lực Quảng Ngãi và chính quyền địa phương giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng căn nhà mới kiên cố, từ nay vợ chồng tôi không phải lo lắng mỗi khi mưa gió nữa," ông A Phâng bộc bạch.

Theo thống kê, tỉnh Quảng Ngãi có 157 căn nhà cần xây mới, sửa chữa cho các đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Bên cạnh đó là hàng trăm căn nhà cần được xây dựng mới và sửa chữa thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột cho người có công. Đến nay, đã có nhiều căn nhà được khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng, giúp các gia đình chính sách yên tâm sinh sống.

Việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, mà còn khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng lòng của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đối với các gia đình chính sách, người có công, thân nhân, con đẻ của người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học./.

Chăm lo thiết thực cho người có công và gia đình chính sách tại các địa phương Các địa phương như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ... đã triển khai nhiều hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà và thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi, góp phần nâng cao đời sống người có công.