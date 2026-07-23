Học sinh được chọn ít nhất 1 môn thể thao, 1 loại hình nghệ thuật hoặc nhạc cụ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo công văn về việc tăng cường tổ chức phong trào rèn luyện thể chất và thực hành nghệ thuật trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2026–2027.

Theo đó, căn cứ nhu cầu của học sinh và khả năng đáp ứng về đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị, học liệu, các cơ sở giáo dục phổ thông công khai nội dung, hình thức và điều kiện tham gia; tổ chức cho học sinh đăng ký lựa chọn trên tinh thần tự nguyện, ít nhất 1 môn thể thao và 1 loại hình nghệ thuật hoặc 1 nhạc cụ phù hợp với sở thích, năng lực và điều kiện sức khỏe của bản thân.

Việc đăng ký, tham gia không được sử dụng làm điều kiện bắt buộc hoặc tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Kết quả đăng ký là căn cứ để cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động, câu lạc bộ và bố trí các điều kiện cần thiết nhằm hỗ trợ học sinh duy trì luyện tập, thực hành thường xuyên dưới sự hướng dẫn của giáo viên và sự phối hợp của gia đình.

Trường hợp chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu, cơ sở giáo dục chủ động điều chỉnh kế hoạch, mở rộng điều kiện tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật để từng bước đáp ứng nhu cầu của học sinh.

Các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và điều kiện sức khỏe của học sinh. (Ảnh: Vietnam+)

Với phong trào rèn luyện thể chất, các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và điều kiện sức khỏe của học sinh, góp phần phát triển thể lực, ý chí, tinh thần hợp tác, tính kỉ luật và lối sống tích cực; khuyến khích học sinh lựa chọn và duy trì luyện tập thường xuyên ít nhất 1 môn thể thao hoặc hình thức vận động phù hợp; tích cực tham gia hoạt động vận động hằng ngày, câu lạc bộ, ngày hội thể thao…, từng bước hình thành thói quen rèn luyện thể chất trong nhà trường, gia đình và cộng đồng.

Với phong trào thực hành nghệ thuật, khuyến khích học sinh lựa chọn và duy trì thực hành thường xuyên ít nhất 1 loại hình nghệ thuật hoặc 1 nhạc cụ phù hợp với sở thích, năng lực và điều kiện thực tiễn; tích cực tham gia các câu lạc bộ, hoạt động trải nghiệm, biểu diễn, triển lãm, hội diễn, giao lưu và các hoạt động sáng tạo nghệ thuật trong nhà trường, gia đình và cộng đồng.

Nội dung thực hành có thể bao gồm nhạc cụ, hát, hợp xướng, múa, mĩ thuật tạo hình, thiết kế (đồ họa, thời trang, sân khấu), nhiếp ảnh, nghệ thuật dân gian và các loại hình nghệ thuật khác; ưu tiên khai thác giá trị văn hóa của các loại hình nghệ thuật truyền thống và di sản văn hóa của địa phương trong tổ chức hoạt động.

Việc tổ chức các hoạt động thực hành nghệ thuật nhằm bồi dưỡng năng lực thẩm mĩ, phát huy khả năng sáng tạo, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước và ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của học sinh.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục từng bước đưa phong trào văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao trở thành hoạt động giáo dục nền nếp, phù hợp với điều kiện của nhà trường; thành lập, duy trì và phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm theo nhu cầu, sở thích của học sinh và khả năng đáp ứng của nhà trường…

Các giáo viên sẽ được tập huấn để đáp ứng yêu cầu mới. (Ảnh: Vietnam+)

Công văn cũng nêu rõ các cơ sở giáo dục chủ động bố trí thời gian, không gian tổ chức phong trào phù hợp nhu cầu của học sinh và điều kiện thực tiễn, bảo đảm hoạt động được duy trì thường xuyên, nền nếp nhưng không tổ chức theo hình thức dạy học của môn học và không ảnh hưởng đến việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

Phong trào được tổ chức linh hoạt thông qua buổi học thứ hai đối với cơ sở giáo dục thực hiện dạy học 2 buổi/ngày; hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; sinh hoạt tập thể; câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích; hoạt động giao lưu, biểu diễn, triển lãm, thi đấu, ngày hội và các hình thức giáo dục phù hợp khác.

Về đội ngũ thực hiện, cơ sở giáo dục phát huy vai trò nòng cốt của giáo viên môn Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật trong việc tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức và phát triển phong trào; đồng thời huy động sự tham gia phù hợp của giáo viên các môn học khác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích nghệ sỹ, nghệ nhân, huấn luyện viên, vận động viên, giảng viên, chuyên gia và người có chuyên môn phù hợp tham gia hướng dẫn, giao lưu, truyền cảm hứng và hỗ trợ tổ chức hoạt động.

Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp, nguồn thu hợp pháp của cơ sở giáo dục và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, khuyến khích sự phối hợp, đồng hành và hỗ trợ tự nguyện, hợp pháp của cha mẹ học sinh, cộng đồng, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tổ chức phong trào. Việc huy động, tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực phải thực hiện đúng quy định của pháp luật; không ép buộc, không bình quân hóa mức đóng góp, không làm phát sinh khoản thu trái quy định và không để điều kiện kinh tế trở thành rào cản đối với sự tham gia của học sinh.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, công văn nhằm thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có yêu cầu giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ cho học sinh./.

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