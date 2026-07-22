Hà Nội: Ủy ban nhân dân cấp xã chọn đơn vị cung cấp bữa ăn bán trú trường học

Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm (Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội) vừa có văn bản hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2026-2027.

Theo đó, việc tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục của Thủ đô sẽ thực hiện theo hai mô hình: nấu ăn tại trường hoặc cung cấp suất ăn sẵn.

Với mô hình nấu ăn tại trường, đơn vị thực hiện là cơ sở chuyên nghiệp, có năng lực và bảo đảm các điều kiện theo quy định tổ chức nấu ăn tại trường hoặc cơ sở giáo dục tự tổ chức nấu ăn tại trường (chỉ tổ chức tại các cơ sở giáo dục mầm non có đủ điều kiện về bếp ăn và nhân viên nấu ăn theo vị trí việc làm đã được phê duyệt).

Với mô hình cung cấp suất ăn sẵn phải do cơ sở chuyên nghiệp, có năng lực tổ chức nấu ăn tại các địa điểm ngoài cơ sở giáo dục và vận chuyển suất ăn sẵn đến cơ sở giáo dục.

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường lên phương án tổ chức bữa ăn bán trú bảo đảm phù hợp với điều kiện của từng cơ sở giáo dục (bao gồm cả cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập), xác định rõ về tổng số học sinh ăn bán trú, mô hình tổ chức bữa ăn của từng cơ sở giáo dục và các nội dung khác liên quan. Việc hoàn thiện phương án tổ chức bữa ăn bán trú chậm nhất ngày 5/8.

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường thông báo công khai việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các cơ sở cung cấp có nhu cầu tham gia cung cấp thực phẩm; thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ; phê duyệt kết quả lựa chọn và thực hiện ký hợp đồng với cơ sở cung cấp theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Tài chính đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, giám sát việc thực hiện hợp đồng.

Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc đánh giá, lựa chọn, kết quả lựa chọn phải được công khai trên trang thông tin điện tử của xã, phường; công khai trên Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm của thành phố (do Sở Khoa học và Công nghệ triển khai, hướng dẫn) và gửi về Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.