Dấu ấn chính sách an sinh gắn với phát triển giáo dục tại Hà Nội

Chăm lo cho thế hệ trẻ luôn là một trong những ưu tiên xuyên suốt trong các chính sách phát triển của Thủ đô. Điều này được khẳng định qua việc Hà Nội tiếp tục hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trong năm học 2026-2027 với mức cao hơn năm học trước. Chính sách an sinh ý nghĩa này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh, giảm gánh nặng chi phí cho các gia đình, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của thành phố trong đầu tư cho con người từ những nền tảng căn bản nhất.

Chính sách vì tương lai

Tại Kỳ họp thứ 5 diễn ra giữa tháng 7/2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố từ năm học 2026-2027.

Theo ước tính của Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, chính sách an sinh xã hội này có phạm vi tác động lớn, dự kiến liên quan đến trên 650.000 học sinh tiểu học với tổng nhu cầu kinh phí khoảng 18.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2031.

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ là 40.000 đồng/học sinh/ngày đối với 6 nhóm học sinh tiểu học gồm: Học sinh đang cư trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; học sinh đang cư trú tại khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc địa bàn xã Minh Châu; học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo; học sinh là người khuyết tật; học sinh thuộc đối tượng bảo trợ xã hội; học sinh là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh.

Đối với học sinh tiểu học còn lại trên địa bàn thành phố (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài), mức hỗ trợ là 28.000 đồng/học sinh/ngày.

Đây không phải là năm học đầu tiên Hà Nội triển khai chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Chính sách này đã được thành phố thực hiện từ năm học 2025-2026 và tiếp tục duy trì, nâng mức hỗ trợ thêm 10.000 đồng/học sinh/ngày trong năm học 2026-2027.

Là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai chính sách này, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong thực hiện các chính sách an sinh gắn với phát triển giáo dục, đầu tư cho con người và hướng tới xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô.

Theo ghi nhận sau 1 năm học thực hiện, chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học của Hà Nội đã nhận được sự đồng thuận của phụ huynh và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh tại trường, tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ.

Cô giáo Kiều Thị Minh Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Phương Tiến (xã Xuân Mai, Hà Nội) chia sẻ, ngay khi chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú được áp dụng trong năm học 2025-2026, số lượng học sinh đăng ký bán trú của nhà trường đã tăng gấp 3 lần so với trước đó.

“Khi chưa có chính sách, nhà trường chỉ có khoảng 40 học sinh đăng ký ăn bán trú, hầu hết các em được ông bà, cha mẹ đón về nhà ăn cơm trưa rồi chiều lại đến trường học tiếp. Sau khi chính sách được thực hiện bắt đầu từ năm học 2025-2026, gia đình chỉ phải đóng thêm số tiền nhỏ thì đã có khoảng 120 em đăng ký ăn bán trú, vừa đảm bảo an toàn cho học sinh, vừa tăng chất lượng của việc dạy 2 buổi/ngày.”

Ảnh minh họa. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Sự hỗ trợ thiết thực

Trong bối cảnh nhiều gia đình vẫn còn chịu tác động của biến động kinh tế, việc thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú càng có ý nghĩa thiết thực.

Không chỉ giảm bớt chi phí trong cuộc sống của mỗi gia đình, chính sách còn góp phần bảo đảm công bằng trong tiếp cận các điều kiện học tập, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phù hợp với định hướng phát triển hệ thống an sinh xã hội và phát huy cơ chế, chính sách đặc thù theo quy định của Luật Thủ đô năm 2026 và Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển giáo dục và đào tạo."

Chị Lê Thị Thúy (xóm Đồng Cõi, xã Thanh Oai, Hà Nội) cho biết, gia đình chị có hai con đang học tiểu học nên khoản chi cho việc học và sinh hoạt hằng tháng khá lớn.

Việc thành phố tiếp tục hỗ trợ bữa ăn bán trú, đồng thời nâng mức hỗ trợ trong năm học 2026-2027 sẽ giúp gia đình giảm bớt một phần gánh nặng tài chính. Điều đáng quý không chỉ là số tiền được hỗ trợ mà còn là sự quan tâm của thành phố đối với học sinh, tạo điều kiện để các em được ăn đủ dinh dưỡng, học tập và phát triển trong môi trường tốt hơn. "Đối với nhiều gia đình có từ hai con đi học trở lên, khoản hỗ trợ này rất thiết thực."

Không chỉ nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo phụ huynh, chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú còn được các nhà trường đánh giá cao bởi những giá trị thiết thực đối với công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh. Thực tế triển khai từ năm học 2025-2026 cho thấy, chính sách đã góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn học đường, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ.

Cô Nguyễn Thanh Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Cửa Nam, Hà Nội), tính nhân văn và thiết thực của chủ trương hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học đã được khẳng định từ năm học 2025-2026, mang lại thuận lợi cho học sinh cũng như phụ huynh.

Học sinh tiểu học là lứa tuổi đang trong giai đoạn phát triển nhanh về thể chất và trí tuệ, bữa ăn trưa đủ dinh dưỡng tại trường sẽ giúp các em đảm bảo sức khỏe, tăng cường thể lực.

Việc tổ chức cho học sinh ăn bán trú đã được nhà trường thực hiện từ nhiều năm nên không gặp khó khăn. Trong đó, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như thực đơn đủ dinh dưỡng cho học sinh luôn là vấn đề được nhà trường quan tâm sát sao.

Cùng với các bữa ăn, hoạt động bán trú còn giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật và khả năng tự phục vụ trong việc ăn và ngủ bán trú tại trường. "Mong rằng với sự duy trì của chính sách trong năm học tới sẽ có thêm nhiều học sinh được thụ hưởng những bữa ăn bán trú bảo đảm dinh dưỡng; qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, tạo nền tảng để các em học tập và phát triển toàn diện. Đây cũng là nguồn động viên thiết thực đối với các gia đình và nhà trường trong quá trình chăm sóc, giáo dục học sinh," cô Nguyễn Thanh Hà chia sẻ.

Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, sau 1 năm triển khai Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố năm học 2025-2026, số cơ sở giáo dục tiểu học tổ chức hỗ trợ bữa ăn bán trú đạt 99,86%; tổng số học sinh bán trú được thụ hưởng chính sách là 633.323 em, đạt 83,97% tổng số học sinh. Chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú đã tạo chuyển biến rõ nét về thể chất, sức khỏe và sự phát triển toàn diện của học sinh tiểu học.

Để bảo đảm an toàn cho bữa ăn bán trú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm thành phố đã ban hành đầy đủ các tiêu chí, điều kiện để lựa chọn các đơn vị cung cấp suất ăn nhằm bảo đảm chất lượng. Bên cạnh đó, để khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý bữa ăn học đường thời gian qua, Hà Nội đã xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung phục vụ quản lý và giám sát.

Chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành hướng dẫn chi tiết quy trình tổ chức bữa ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục nhằm tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng dinh dưỡng và bảo đảm công khai, minh bạch trong tổ chức bữa ăn học đường.

Việc tổ chức bữa ăn bán trú được thực hiện theo quy trình khép kín gồm 10 bước, từ xây dựng kế hoạch, lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm đến kiểm tra, giám sát và xử lý sự cố an toàn thực phẩm. Các nhà trường được yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm ở mức cao nhất; đồng thời xây dựng bữa ăn phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng theo lứa tuổi học sinh./.

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