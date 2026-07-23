Người cựu chiến binh hơn 40 năm theo ký ức đi tìm đồng đội

Hơn 40 năm qua, bằng ký ức của người lính Thành cổ và nghĩa tình đồng đội sâu nặng, cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình đã góp phần đưa hàng trăm liệt sỹ trở về với gia đình, quê hương.

Ở tuổi 73, mái tóc đã bạc trắng, bước chân không còn nhanh nhẹn, nhưng cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị vẫn miệt mài trên hành trình tìm những người đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường xưa.

Hơn 40 năm qua, bằng ký ức của người lính Thành cổ và nghĩa tình đồng đội sâu nặng, ông đã góp phần đưa hàng trăm liệt sỹ trở về, giúp nhiều gia đình khép lại nỗi đau chờ đợi suốt nhiều năm.

Trong ngôi nhà nhỏ của mình, ông Bình, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị vẫn cẩn thận lưu giữ những tập hồ sơ, bản đồ chiến trường và những bản chép tay về thông tin liệt sỹ đã ngả màu theo năm tháng. Mỗi cái tên trong đó, với ông, không chỉ là một liệt sỹ mà còn là nỗi mong chờ của cả một gia đình./.