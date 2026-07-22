Tỷ phú Bill Gates nhấn mạnh tầm quan trọng của đầu tư vào con người và công nghệ

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, phát biểu tại trụ sở Liên minh châu Phi (AU) ngày 20/7, Chủ tịch Quỹ Gates Bill Gates kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Phi ưu tiên đầu tư vào con người và công nghệ, coi đây là nền tảng để thúc đẩy tăng trưởng bền vững và tận dụng lợi thế dân số trẻ của châu lục trong bối cảnh nguồn viện trợ quốc tế đang có xu hướng thu hẹp.

Ông Bill Gates cho rằng tương lai của châu Phi sẽ phụ thuộc vào khả năng các quốc gia đầu tư cho y tế, giáo dục và đổi mới sáng tạo.

Ông nhấn mạnh sức khỏe và giáo dục không chỉ là mục tiêu phát triển mà còn là động lực trực tiếp thúc đẩy năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Đề cập đến tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI), ông cho rằng châu Phi có cơ hội tận dụng công nghệ này để rút ngắn khoảng cách phát triển với các nền kinh tế tiên tiến.

Theo ông, AI có thể giúp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, nông nghiệp và quản trị công, đặc biệt tại những khu vực còn thiếu nhân lực và hạ tầng.

Tỷ phú người Mỹ nhận định châu Phi hoàn toàn có thể lặp lại thành công như quá trình chuyển đổi sang thanh toán di động trước đây, khi nhiều quốc gia đã vượt qua mô hình ngân hàng truyền thống để phát triển các hệ sinh thái tài chính số.

Ông cũng nhấn mạnh việc đầu tư vào chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, dinh dưỡng, tiêm chủng và giáo dục từ sớm sẽ tạo nền tảng cho một lực lượng lao động khỏe mạnh, có trình độ và khả năng thích ứng với nền kinh tế số.

Theo tỷ phú Bill Gates, nếu tận dụng tốt lợi thế dân số trẻ, châu Phi có thể trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế thế giới trong những thập niên tới.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Phi đang đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số và ứng dụng AI nhằm nâng cao năng suất, cải thiện dịch vụ công và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Tuy nhiên, theo các tổ chức quốc tế, châu lục vẫn đối mặt với nhiều thách thức về chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng số, khả năng tiếp cận điện năng và nguồn vốn đầu tư cho đổi mới sáng tạo.

Theo Liên hợp quốc, dân số châu Phi dự kiến sẽ tăng từ khoảng 1,5 tỷ người hiện nay lên gần 2,5 tỷ người vào năm 2050, trong đó người dưới 25 tuổi chiếm tỷ trọng lớn nhất thế giới.

Các chuyên gia cho rằng nếu đi cùng với đầu tư vào giáo dục, y tế và kỹ năng số, lợi thế nhân khẩu học này sẽ tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng; ngược lại, nguy cơ thất nghiệp và bất bình đẳng có thể gia tăng nếu nguồn nhân lực không được chuẩn bị phù hợp.

Nhân dịp này, ông Bill Gates cũng tái khẳng định cam kết lâu dài của Quỹ Gates đối với châu Phi, cho biết phần lớn ngân sách của quỹ trong hai thập niên tới sẽ tiếp tục được dành cho các chương trình cải thiện y tế, phát triển nông nghiệp, giáo dục và hỗ trợ đổi mới sáng tạo tại châu lục.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng với các chính sách đầu tư đúng hướng và sự phối hợp giữa chính phủ, khu vực tư nhân cùng các đối tác phát triển, châu Phi có đủ tiềm năng để trở thành một trong những trung tâm đổi mới và tăng trưởng năng động của thế giới trong tương lai./.

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