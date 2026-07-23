Hải Phòng: Dám thí điểm, dám khác biệt làm động lực tăng tốc kinh tế

Với tinh thần dám thí điểm, dám khác biệt làm động lực tăng tốc, thành phố Cảng đang tập trung khơi thông mọi nguồn lực, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển và logistics tầm cỡ khu vực.

Chuyển dịch mô hình tăng trưởng

Trong bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, trong đó có nhấn mạnh: "Biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ chủ quyền; phải được quản trị tổng hợp, kết nối với đất liền, cảng biển, logistics và các hành lang kinh tế và hợp tác quốc tế. Khơi thông nguồn lực phải đi đôi với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp; phân cấp phải gắn với kiểm soát đầu cơ, lãng phí, lợi ích nhóm; dữ liệu phải thống nhất, liên thông."

Thực tiễn phát triển của Hải Phòng thời gian qua chính là sự kết tinh giá trị, khẳng định tầm nhìn soi đường trong chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Âu cảng tại Đặc khu Bạch Long Vĩ. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN)

Hải Phòng sau hợp nhất có tổng diện tích 3.194,72km2, quy mô dân số 4,6 triệu người, có 114 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 2 đặc khu là Cát Hải và Bạch Long Vĩ.

Hải Phòng không chỉ đóng vai trò là trung tâm kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng mà còn cửa ngõ ra biển của miền Bắc nơi kết nối với quốc tế bằng đường biển, đường hàng không và đường sắt.

Phát huy sức mạnh nội lực, thành phố tiếp tục giữ vững sự ổn định và xuất sắc cán mốc tăng trưởng ngay từ đầu nhiệm kỳ 2025-2030, xác lập vững chắc vị thế là thành phố lớn thứ 3 cả nước.

Dấu ấn 11 năm liên tiếp duy trì tăng trưởng GRDP hai con số không chỉ khẳng định vị trí động lực phát triển của Hải Phòng ở toàn vùng, mà còn thể hiện sự hội tụ giữa thời cơ, tiềm năng sẵn có cùng định hướng chiến lược của Trung ương và quyết tâm chính trị của địa phương.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu, để đạt được kết quả này, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Trung ương cùng sự hỗ trợ của các bộ, ngành là điều kiện tiên quyết.

Yếu tố mang tính quyết định chính là sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự chung sức của quân và dân thành phố, cùng việc khơi dậy truyền thống văn hóa, con người của "Đất Cảng anh hùng, xứ Đông văn hiến."

Sức mạnh nội sinh ấy được cụ thể hóa bằng tinh thần tiên phong, gương mẫu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ đi trước mở đường của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Với phương châm dám thí điểm, dám khác biệt, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, Hải Phòng chủ động chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu.

Quán triệt định hướng của Trung ương, thành phố xác định công nghiệp, logistics và cảng biển tiếp tục là trụ cột chính của nền kinh tế. Trong giai đoạn mới, phát triển công nghiệp được xác định là xu thế tất yếu, gắn liền với công nghệ cao, sinh thái và bền vững.

Hải Phòng đang chủ động hình thành hệ sinh thái công nghiệp tiên tiến thông qua việc lựa chọn chất lượng nhà đầu tư, công nghệ hiện đại và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng chiến lược toàn cầu.

Thực tiễn phát triển bứt phá của Hải Phòng đã ghi dấu ấn mạnh mẽ đối với đối tác và các đoàn khách quốc tế. Mới đây, trong chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng, Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước sự phát triển năng động và tầm nhìn chiến lược của thành phố, đặc biệt là định hướng hình thành Khu thương mại tự do và hiện đại hóa hạ tầng logistics.

Đánh giá Hải Phòng là điểm sáng thu hút đầu tư tại Đông Nam Á, ông Bodo Ramelow cam kết sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp Đức tăng cường hợp tác, đầu tư và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Cảng.

Động lực tăng tốc

Cũng trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ: "...Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia-dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; hiệu quả lâu dài của đất nước lên trên hết."

Tại buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thành phố phải tìm cách nâng cấp mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cụ thể, Hải Phòng tạo đột phá trong phát triển công nghiệp hiện đại, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ có giá trị gia tăng cao.

Hải Phòng có nhiều chính sách thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Hải Phòng hình thành hệ sinh thái công nghiệp tiên tiến, thông qua lựa chọn chất lượng nhà đầu tư, công nghệ và chuỗi cung ứng chiến lược.

Song song đó, thành phố hình thành hệ thống cảng biển, logistics và kinh tế biển hiện đại tầm quốc gia và quốc tế. Thành phố cần phát triển trung tâm logistics quốc tế gắn với hệ thống cảng biển hiện đại, vận tải đa phương thức, thương mại điện tử, cảng xanh và cảng thông minh.

Cùng với triển khai Khu thương mại tự do thế hệ mới, thành phố cần thúc đẩy đồng bộ các công trình hạ tầng chiến lược như cảng Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn, khu vực sông Văn Úc, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và hệ thống kết nối đa phương thức.

Mục tiêu là đưa Hải Phòng trở thành trung tâm điều phối các dòng chảy thương mại, logistics và dịch vụ giá trị cao của miền Bắc.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu nêu rõ ngay sau khi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được ban hành, Thành ủy Hải Phòng đã chỉ đạo xây dựng và ban hành chương trình hành động số 17 về thực hiện Nghị quyết với nguyên tắc bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong tổ chức thực hiện và sẽ được thường xuyên rà soát, cập nhật để phù hợp với định hướng phát triển mới và yêu cầu thực tiễn của thành phố.

Chương trình hành động của Thành ủy Hải Phòng đã đề ra 31 chỉ tiêu chủ yếu (7 chỉ tiêu xây dựng Đảng, 24 chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh). Các chỉ tiêu được lượng hóa rõ ràng, có khả năng theo dõi và đánh giá, tiêu biểu như tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2030 đạt 13-14%/năm.

GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt khoảng 11.247 USD/người. Kinh tế số đóng góp trên 35% GRDP. Kim ngạch xuất khẩu đạt 75 tỷ USD. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 380 triệu tấn. Khách du lịch đạt 25 triệu lượt vào năm 2030.

Để bảo đảm tính khả thi và tạo động lực thúc đẩy phát triển, Chương trình hành động ban hành kèm Danh mục đề án, dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2025-2030, gồm 48 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 500 nghìn tỷ đồng; 13 quy hoạch, đề án trọng điểm, tiêu biểu như Quy hoạch chung thành phố, Quy hoạch không gian ngầm thành phố Hải Phòng, Đề án chuyển đổi xanh thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2050, Dự án đường sắt Hà Nội-Quảng Ninh, Dự án xây dựng trục kết nối cảng Lạch Huyện với sân bay Gia Bình, Dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu, Khu đô thị theo mô hình TOD khu vực ga đường sắt Lào Cai- Hà Nội-Hải Phòng, Dự án xây dựng Công viên khoa học và đổi mới sáng tạo.

Chương trình hành động đã xác định mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; là trung tâm kinh tế biển, logistics, dịch vụ và khoa học công nghệ biển của cả nước./.

Khánh Hòa: Mở không gian phát triển kinh tế biển trong tư duy quản trị thống nhất Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh) xác định địa phương là một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước; là đô thị thông minh, thân thiện với môi trường.

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