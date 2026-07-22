Du lịch Quảng Ninh tăng tốc nửa cuối năm, hướng tới mục tiêu gần 69.000 tỷ đồng

Sau 6 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan, ngành du lịch Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn tăng tốc với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đã được điều chỉnh theo hướng cao hơn.

Không chỉ đặt mục tiêu tăng lượng khách, địa phương còn tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường nhằm gia tăng giá trị cho ngành du lịch.

Theo thống kê, trong nửa đầu năm 2026, Quảng Ninh đón trên 12,4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 2,6 triệu lượt. Doanh thu du lịch đạt gần 35.200 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2025.

Điểm đáng chú ý là tốc độ tăng doanh thu cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng lượng khách. Điều này cho thấy cơ cấu thị trường đang chuyển dịch theo hướng tích cực khi tỷ trọng khách quốc tế và nhóm khách có mức chi tiêu cao ngày càng lớn. Bên cạnh đó, thời gian lưu trú của du khách cũng được cải thiện, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác du lịch và giá trị kinh tế của điểm đến.

Điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng, tạo động lực cho giai đoạn bứt phá

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, từ những kết quả tích cực đạt được, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã điều chỉnh mục tiêu phát triển du lịch năm 2026 từ 22 triệu lên gần 22,5 triệu lượt khách. Mục tiêu doanh thu cũng được nâng từ khoảng 65.000 tỷ đồng lên 68.585 tỷ đồng.

Theo bà Nguyễn Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, doanh thu tăng nhanh hơn lượng khách phản ánh xu hướng du khách lưu trú lâu hơn và sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ có chất lượng cao. Đây là cơ sở quan trọng để ngành du lịch tiếp tục nâng mức chi tiêu bình quân, kéo dài thời gian lưu trú và tạo thêm giá trị gia tăng cho điểm đến.

Bám sát diễn biến thị trường, ngành du lịch đã chủ động cập nhật các kịch bản tăng trưởng, đồng thời triển khai nhiều giải pháp kích cầu, mở rộng thị trường khách quốc tế, phát triển sản phẩm mới và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trong quý 3/2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón trên 5,8 triệu lượt khách, trong đó khoảng 3 triệu lượt khách lưu trú, doanh thu dự kiến đạt khoảng 19.500 tỷ đồng.

Làm mới sản phẩm để kéo dài thời gian lưu trú

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Quảng Ninh tiếp tục mở rộng không gian phát triển du lịch, khai thác hiệu quả lợi thế biển đảo, miền núi, di sản và các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương. Song song với đó là việc đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Một trong những hướng đi nổi bật là phát triển các sản phẩm du lịch ban đêm. Nhiều không gian văn hóa và giải trí mới đã được đưa vào khai thác như cụm kiến trúc Bảo tàng-Thư viện tỉnh, Quảng trường 30/10, chợ đêm VuiFest, các tuyến du thuyền đêm trên vịnh hay sản phẩm thuyền ba vách "Hạ Long xưa." Những sản phẩm này góp phần tạo diện mạo mới cho du lịch Hạ Long về đêm, đồng thời khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn và tăng mức chi tiêu.

Bên cạnh đó, tuyến du lịch liên vùng kết nối vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) với vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) tiếp tục được khai thác hiệu quả, mở rộng không gian trải nghiệm và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Quảng Ninh. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Hướng đến các thị trường khách có mức chi tiêu cao

Song song với việc đổi mới sản phẩm, Quảng Ninh đang chủ động tái cơ cấu thị trường khách theo hướng tập trung vào các phân khúc có khả năng chi tiêu lớn.

Ngoài việc duy trì các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, địa phương đẩy mạnh thu hút khách Ấn Độ thông qua các sản phẩm du lịch MICE và du lịch cưới. Đồng thời, tỉnh cũng mở rộng xúc tiến tại thị trường Nga, châu Âu và Bắc Mỹ với các sản phẩm nghỉ dưỡng biển đảo dài ngày.

Đáng chú ý, trong chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Liên bang Nga diễn ra từ ngày 5 đến 11/7, đoàn công tác của tỉnh đã chứng kiến 20 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa các doanh nghiệp du lịch, lữ hành của hai bên. Đây được kỳ vọng sẽ mở rộng kết nối thị trường, gia tăng lượng khách Nga đến Quảng Ninh, đồng thời tạo điều kiện để các đoàn Famtrip, Presstrip và KOLs khảo sát, quảng bá các sản phẩm phù hợp với thị hiếu của thị trường này.

Đối với thị trường nội địa, Quảng Ninh tiếp tục tập trung khai thác nguồn khách từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương có nhiều khu công nghiệp thông qua hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và các tập đoàn du lịch lớn. Cách làm này không chỉ giúp gia tăng lượng khách mà còn góp phần giảm tính mùa vụ của du lịch biển.

Nâng cao chất lượng điểm đến để phát triển bền vững

Bên cạnh công tác xúc tiến và phát triển thị trường, Quảng Ninh tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng điểm đến thông qua việc tăng cường quản lý hoạt động du lịch.

Địa phương đẩy mạnh xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn; kiểm soát chất lượng dịch vụ, niêm yết giá công khai và xử lý nghiêm các hành vi chèo kéo, gian lận thương mại hay vi phạm trong kinh doanh du lịch. Các cơ sở lưu trú, phương tiện vận chuyển và điểm tham quan cũng được kiểm tra thường xuyên nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ quyền lợi của du khách.

Với định hướng phát triển theo chiều sâu, tập trung vào chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng các thị trường khách có giá trị cao, Quảng Ninh đang tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng năm 2026, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu cả nước./.

Quảng Ninh phát triển kinh tế di sản, du lịch đêm và công nghiệp văn hóa Quảng Ninh xây dựng Đề án phát triển kinh tế di sản, sản phẩm du lịch đêm và công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045, tạo động lực tăng trưởng mới và nâng tầm điểm đến.