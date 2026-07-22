Bãi Đá Nhảy - điểm dừng chân không thể bỏ lỡ trên cung đường miền Trung

Nằm dưới chân đèo Lý Hòa, trên tuyến Quốc lộ 1A ven biển, Bãi Đá Nhảy là một trong những thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Trước đây thuộc tỉnh Quảng Bình, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, địa danh này thuộc tỉnh Quảng Trị. Với rất nhiều khối đá có hình thù kỳ thú nhô lên giữa biển xanh, nơi đây từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thiên nhiên và đam mê nhiếp ảnh.

Kiệt tác được biển cả và thời gian tạo nên

Bãi Đá Nhảy nằm trên địa bàn xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị, cách trung tâm phường Đồng Hới (mới) khoảng 25km về phía Bắc. Nhờ vị trí nằm ngay bên Quốc lộ 1A nên việc di chuyển đến đây khá thuận tiện bằng ôtô hoặc xe máy.

Điểm đặc biệt của Bãi Đá Nhảy là quần thể đá tự nhiên trải dài sát bờ biển. Trải qua hàng triệu năm chịu tác động của sóng, gió và quá trình phong hóa, những khối đá lớn nhỏ đã được bào mòn thành nhiều hình dạng độc đáo. Có tảng đá giống con cóc, có tảng tựa hình voi, hổ, chim biển hay những cánh buồm vươn ra khơi. Chính vẻ đẹp đa dạng ấy khiến mỗi góc nhìn tại Bãi Đá Nhảy đều mang đến cảm giác mới lạ.

Tên gọi "Đá Nhảy" cũng xuất phát từ hình ảnh các mỏm đá nhấp nhô trên mặt nước. Khi thủy triều lên xuống, sóng biển liên tục xô vào các khối đá tạo nên cảm giác như những tảng đá đang "nhảy múa" giữa đại dương.

Không quá ồn ào như nhiều bãi biển du lịch khác, Bãi Đá Nhảy mang vẻ đẹp nguyên sơ với nước biển trong xanh, bờ cát vàng và những dãy đá nối tiếp nhau ra tận mép sóng.

Bình minh là thời điểm được nhiều du khách và nhiếp ảnh gia yêu thích nhất. Khi mặt trời dần nhô lên từ đường chân trời, ánh nắng đầu ngày phủ lên các khối đá một màu vàng óng, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.

Chiều muộn cũng là lúc nơi đây trở nên quyến rũ. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mặt biển, phản chiếu lên những phiến đá đủ hình dạng, mang đến những khoảnh khắc lý tưởng để chụp ảnh hoặc đơn giản là ngồi lặng ngắm biển.

(Nguồn: Vietnam+)

Vào những ngày biển lặng, du khách có thể dạo bước trên bãi cát, khám phá các khe đá hoặc ghi lại những góc ảnh độc đáo. Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý khi leo lên các mỏm đá vì bề mặt có thể trơn trượt, nhất là sau khi sóng đánh hoặc vào mùa mưa.

Điểm dừng chân trên hành trình khám phá Quảng Trị

Nhờ vị trí thuận lợi, Bãi Đá Nhảy thường được kết hợp trong hành trình khám phá các điểm du lịch nổi tiếng của khu vực như Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, suối nước Moọc, sông Chày - hang Tối hay biển Nhật Lệ.

Nhiều du khách lựa chọn dừng chân tại Bãi Đá Nhảy vào sáng sớm hoặc cuối buổi chiều trước khi tiếp tục hành trình. Đây cũng là địa điểm thích hợp để nghỉ ngơi, ngắm cảnh và tận hưởng không khí biển trong lành trên cung đường xuyên Việt.

Đây là địa điểm thích hợp để nghỉ ngơi, ngắm cảnh và tận hưởng không khí biển trong lành trên cung đường xuyên Việt. (Nguồn: Vietnam+)

Sau khi tham quan, du khách có thể thưởng thức các món hải sản tươi sống tại những nhà hàng và quán ăn ven biển gần khu vực Bãi Đá Nhảy.

Tùy theo mùa, thực đơn thường có các loại tôm, mực, ghẹ, cá biển, sò, ốc… được chế biến theo nhiều cách như hấp, nướng, rang muối hay nấu cháo. Hải sản được ngư dân đánh bắt trong ngày nên vẫn giữ được độ tươi ngon đặc trưng của vùng biển miền Trung.

Ngoài hải sản, du khách cũng có thể kết hợp khám phá những đặc sản nổi tiếng của khu vực như bánh bột lọc, bánh xèo, cháo canh - những món ăn mang đậm hương vị địa phương.

Những lưu ý khi tham quan

Thời điểm đẹp nhất để đến Bãi Đá Nhảy là từ khoảng tháng Ba đến tháng Tám, khi thời tiết miền Trung nắng ráo, biển êm và thuận lợi cho các hoạt động tham quan, chụp ảnh.

Du khách nên mang giày hoặc dép có độ bám tốt khi di chuyển trên các mỏm đá, hạn chế leo lên những tảng đá cao khi sóng lớn hoặc trời mưa. Đồng thời, cần giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác và không tác động lên các khối đá tự nhiên để góp phần bảo tồn cảnh quan./.

Khám phá 5 bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp tại Quảng Trị Tỉnh Quảng Trị, vùng đất có gần 190km bờ biển và vùng cát ven biển, uốn lượn theo dải đất miền Trung đầy nắng gió, sở hữu nhiều bãi biển tuyệt đẹp, mỗi nơi mang một nét riêng không trộn lẫn.