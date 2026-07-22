Bảo tàng Louvre mở cửa trở lại Phòng trưng bày Apollo sau vụ trộm chấn động

Ngày 22/7, Phòng trưng bày Apollo của bảo tàng Louvre đã mở cửa trở lại cho công chúng lần đầu tiên trong 9 tháng qua, kể từ khi số trang sức hoàng gia trị giá 88 triệu euro (102 triệu USD) bị đánh cắp trong một vụ trộm táo tợn giữa ban ngày.



Du khách hiện có thể tham quan căn phòng tráng lệ với trần nhà mạ vàng và chiêm ngưỡng những bức bích họa phong cách Hy Lạp trên đường tới khu vực trưng bày bức tranh Mona Lisa ở gần đó.

Tuy nhiên, du khách sẽ không còn nhìn thấy các món trang sức hoàng gia hay những tủ kính trưng bày trống rỗng khi Phòng trưng bày Apollo trở về với chức năng nghi lễ ban đầu từ thế kỷ 17.



Giám đốc bảo tàng Louvre, ông Christophe Leribault, cho biết các hiện vật trước đây của phòng trưng bày sẽ được bố trí ở những khu vực khác trong bảo tàng. Theo ông, đây cũng là cơ hội để du khách khám phá lại kiến trúc và lối trang trí hoàn mỹ của phòng trưng bày này.



Ông Leribault được bổ nhiệm làm Giám đốc Louvre vào tháng 2 vừa qua, sau khi người tiền nhiệm Laurence des Cars từ chức sau vụ trộm bảo vật hoàng gia hồi tháng 10/2025 cùng một loạt vấn đề làm suy giảm niềm tin vào ban lãnh đạo của bảo tàng được tham quan nhiều nhất thế giới.



Sau vụ trộm, Louvre đã tăng cường các biện pháp an ninh, trong đó bổ sung hệ thống camera giám sát và thiết bị chống xâm nhập. Trong vụ việc xảy ra trước đó, các đối tượng trộm cắp chỉ mất chưa đầy 8 phút để đột nhập qua cửa sổ vào Phòng trưng bày Apollo và lấy đi số trang sức hoàng gia trị giá 88 triệu euro, gây chấn động dư luận và làm lộ rõ những lỗ hổng trong hệ thống bảo vệ của bảo tàng. Hiện các món trang sức bị đánh cắp vẫn chưa được tìm thấy.



Cải thiện an ninh là một trong những ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch “Phục hưng mới của Louvre” kéo dài 10 năm được khởi động năm ngoái. Kế hoạch này có tổng chi phí ước tính lên tới 800 triệu euro (933 triệu USD), nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, giảm tình trạng quá tải và xây dựng một không gian trưng bày riêng cho kiệt tác “Mona Lisa” vào năm 2031./.

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