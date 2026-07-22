Chuỗi khách sạn Meliá rút khỏi thị trường Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 21/7, chuỗi khách sạn Meliá của Tây Ban Nha đã thông báo với Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Tây Ban Nha rằng công ty chi nhánh Bồ Đào Nha, Ilha Bela Gestao e Turismo, sẽ chấm dứt tất cả các dịch vụ quản lý và tiếp thị khách sạn tại Cuba, có hiệu lực từ ngày 24/7 tới.

Quyết định này hoàn tất quá trình được khởi xướng vào ngày 3/6 (khi Meliá đăng ký việc rút lui ngay lập tức khỏi việc quản lý và sử dụng thương hiệu tại 15 khách sạn) và hiện kéo theo việc chấm dứt hoàn toàn hoạt động tại tất cả các cơ sở ở Cuba.

Theo thông cáo báo chí gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, Meliá cho biết quyết định trên xuất phát từ những khó khăn đáng kể về hoạt động, pháp lý, kinh tế và tài chính liên tục ảnh hưởng đến Cuba, gây khó khăn đối với việc hoạt động ổn định của công ty. Do đó, Meliá sẽ ngừng hoàn toàn sử dụng các thương hiệu được cấp phép, hoạt động du lịch inbound và chuỗi cung ứng địa phương tại Cuba.

Việc các tập đoàn khách sạn quốc tế rút khỏi Cuba là do tình hình khủng hoảng kinh tế của quốc đảo này. La Habana đang phải gánh chịu cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất trong lịch sử do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ. Tình trạng mất điện xảy ra gần như hằng ngày.

Quảng trường tại phố cổ La Habana vắng du khách. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Sự khan hiếm nhiên liệu, vốn rất cần thiết cho giao thông vận tải, và số lượng nhà máy điện ít ỏi còn lại trong nước đang đẩy Cuba vào tình trạng suy thoái.

Nền kinh tế Cuba đang trải qua một cuộc suy thoái nghiêm trọng.

Động lực chính của nền kinh tế, ngành du lịch, đã bị đình trệ do áp lực từ Mỹ gia tăng trong nỗ lực thay đổi chế độ. Du lịch quốc tế đến hòn đảo này, chỉ cách Florida 145km, đã giảm mạnh sau lệnh cấm vận dầu mỏ, dẫn đến việc đóng cửa các khu nghỉ dưỡng du lịch do các công ty nước ngoài quản lý, và nhiều hãng hàng không đã hủy chuyến bay.

Chuỗi khách sạn Tây Ban Nha này, từng quản lý tới 34 khách sạn ở Cuba với gần 14.000 phòng, cho đến gần đây vẫn là nhà điều hành tour du lịch nước ngoài hàng đầu tại Cuba./.



Cuba sửa đổi một số quy định, đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài Các quy định mới trong Luật Đầu tư nước ngoài của Cuba sẽ giúp đơn giản hóa và nâng cao sự minh bạch trong các quy trình, thủ tục đầu tư cũng như tăng tính linh hoạt trong quản lý kinh doanh.