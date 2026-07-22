Nhiều khu dân cư, tái định cư tại Đắk Lắk chưa có nước sạch

Tình trạng thiếu nguồn nước sạch do các giếng đào, giếng khoan khô cạn tại nhiều khu dân cư, tái định cư tại các xã, phường thuộc địa bàn phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã khiến cho sinh hoạt của người dân gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, một số khu vực dân cư hiện vẫn chưa được đầu tư hệ thống nước sạch hoặc đã được đầu tư nhưng chưa vận hành đấu nối nguồn nước khiến người dân trông chờ mòn mỏi.

Khu tái định cư phục vụ Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 tại thôn Mỹ Phú 2 (xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) có hơn 40 hộ dân. Tất cả các hộ dân này chỉ sử dụng 3 giếng đào và 1 giếng khoan hiện có. Tuy nhiên, tình hình nắng nóng kéo dài khiến các giếng liên tục trong tình trạng khô cạn, không đủ nước cung cấp cho sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Bà Võ Thị Bảy (thôn Mỹ Phú 2, xã Ô Loan) cho hay, bà đến sinh sống tại khu tái định cư này từ năm 2024. Tuy nhiên, gia đình luôn sống trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong mùa nắng nóng. Nguyên nhân là do các giếng khoan, giếng đào khô hạn, còn nước sạch từ nhà máy vẫn chưa có.

Bà Võ Thị Bảy đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Còn theo ông Lê Thanh Tùng (thôn Mỹ Phú 2, xã Ô Loan), vì tình hình thiếu nước tại khu tái định cư này, ông đã cùng một hộ dân góp tiền đào một giếng sâu gần 20m mới có nước dùng nhưng cũng thường xuyên bị khô hạn, phải sử dụng tiết kiệm. Hiện nay dự án tái định cư này đang triển khai giai đoạn 2 nên nhà thầu thi công yêu cầu phải lấp một số giếng để nhường mặt bằng. Ông đang lo lắng tiền bồi thường không đủ đào giếng mới để sử dụng lâu dài.

Nhiều hộ dân sinh sống tại khu tái định cư dự án cao tốc thuộc thôn Mỹ Phú 2 (xã Ô Loan) cũng đang gặp phải tình cảnh tương tự như hộ ông Tùng, bà Bảy. Vị trí các giếng đào của họ nằm tại khu vực giai đoạn 2 của dự án và buộc phải di dời.

Trong tình hình nắng nóng nghiêm trọng, các mạch nước ngầm dần cạn kiệt, việc đào giếng ở vị trí mới có nước là rất khó. Trong khi đó, nguồn nước sạch từ nhà máy hiện vẫn chưa thể cung cấp cho người dân tại đây.

Khu tái định cư phục vụ dự án tốc Bắc-Nam tại thôn Mỹ Phú 2 (xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) chưa được đấu nối hệ thống nước sạch. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Ông Nguyễn Hùng Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ô Loan cho biết, hạ tầng hệ thống cấp nước sạch đến khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc tại thôn Mỹ Phú 2 đã hoàn thành từ năm 2024 nhưng chưa thể sử dụng được là do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên chưa tiếp nhận, vận hành. Địa phương đã nhiều lần kiến nghị công ty sớm đưa nước sạch về khu tái định cư nhưng đến nay vẫn chưa được.

Đối với các giếng đào nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng, người dân đã nhận tiền bồi thường rồi nên phải thực hiện bàn giao.

Việc đưa vào vận hành hệ thống nước sạch tại khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc tại thôn Mỹ Phú 2 chưa thực hiện được là do những vướng mắc trong quá trình tiếp nhận tài sản công của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên. Theo đó, ngày 14/7/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản giao cho công ty tiếp nhận, quản lý, vận hành tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch khu vực phía Đông do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc làm chủ đầu tư.

Theo ông Nguyễn Tấn Thuần, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty cổ phần nên việc tiếp nhận tài sản công phải tuân thủ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Khi chưa có hồ sơ nghiệm thu, quyết toán công trình từ phía các chủ đầu tư, sở ngành liên quan và chưa được đại hội đồng cổ đông công ty thông qua việc tăng vốn điều lệ, công ty chưa thể tiếp nhận, quản lý và vận hành hệ thống cấp nước sạch.

Trong khi đó, tại xã Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk), trong hơn 1 tháng qua, nhiều giếng đào của người dân tại các khu dân cư trên địa bàn đã cạn kiệt khiến cho nguồn nước sinh hoạt thiếu hụt nghiêm trọng.

Thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài cùng sự sụt giảm mực nước ngầm đã khiến phần lớn các giếng rơi vào tình trạng trơ đáy, nhiễm phèn. Hiện trên địa bàn xã vẫn còn 8 thôn chưa được tiếp cận với hệ thống nước sạch. Để duy trì sinh hoạt hằng ngày, nhiều hộ gia đình phải tận dụng nguồn nước ngầm từ trên núi về sử dụng tiết kiệm.

Bà Trần Thị Muội (thôn Cần Lương, xã Tuy An Bắc) chia sẻ, mỗi năm trong mùa khô, khu dân cư nơi bà sinh sống thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Các giếng khoan, giếng đào đều rơi vào tình trạng trơ đáy. Người dân phải làm đường ống để dẫn nước suối, nước ngầm từ trên núi về sử dụng. Nhà nước có điều kiện hơn thì mua nước bình về dùng. Còn hệ thống nước sạch chưa được đầu tư tại đây. Do vậy, ai cũng sử dụng nước tiết kiệm để duy trì sinh hoạt, rất khó khăn.

Theo ông Huỳnh Ngọc Hân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Bắc, hiện nay trên địa bàn xã còn nhiều thôn chưa có hệ thống nước sạch, gồm: Long Uyên, Cần Lương, Bình Hòa, Định Trung 1, Định Trung 2, Phong Hanh, Phong Thăng, Phong Niên. Các hộ dân tại đây sử dụng nguồn nước từ các giếng khoan, giếng đào nhỏ lẻ và nước suối tự nhiên. Tuy nhiên, nguồn nước không ổn định, chưa đảm bảo vệ sinh, thiếu nước vào mùa khô.

Ủy ban Nhân dân xã đã có công văn đề nghị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên xem xét đầu tư hệ thống nước sạch tại các thôn để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân trên địa bàn. Tuy nhiên đến nay, công ty vẫn chưa có kế hoạch thực hiện đầu tư trên địa bàn./.

Sớm khắc phục bất cập sau khi cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong đưa vào sử dụng Tại xứ đồng Chân Rạ (phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), nhiều hộ dân trồng lúa vụ Hè Thu khu vực lân cận Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong gặp rất nhiều khó khăn sau khi dự án này hoàn thành.